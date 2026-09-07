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Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Megindult felfelé a magyar ipar

Infostart / MTI

Júliusban az ipari termelés volumene a nyers és a munkanaphatástól megtisztított index alapján egyaránt 4,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az előző hónaphoz képest 1,7 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás – jelentette hétfőn első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Júniusban az ipari termelés az előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal csökkent, azaz folytatódott a hullámzás: havi alapon az év hét hónapjából háromszor csökkent, négyszer nőtt a termelés.

A KSH az első becslésre jellemzően szűkszavú közlése szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, a júniusban is tekintélyes 21, illetve 50 százalékos emelkedés után.

A villamos berendezés gyártásában az előző havi szerény 1,8 százalékos növekedés után csökkent a termelés, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában pedig negyedik hónapja folytatódott a visszaesés.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 2,7 százalékkal nagyobb volt, mint a múlt év azonos időszakában.

Az ipari termelés részletes adatait jövő kedden, szeptember 15.én közli második becslése alapján a KSH.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megindult felfelé a magyar ipar

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