Megindult felfelé a magyar ipar

Júniusban az ipari termelés az előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal csökkent, azaz folytatódott a hullámzás: havi alapon az év hét hónapjából háromszor csökkent, négyszer nőtt a termelés.

A KSH az első becslésre jellemzően szűkszavú közlése szerint a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, a júniusban is tekintélyes 21, illetve 50 százalékos emelkedés után.

A villamos berendezés gyártásában az előző havi szerény 1,8 százalékos növekedés után csökkent a termelés, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában pedig negyedik hónapja folytatódott a visszaesés.

Az ipari termelés az év első hét hónapjában 2,7 százalékkal nagyobb volt, mint a múlt év azonos időszakában.

Az ipari termelés részletes adatait jövő kedden, szeptember 15.én közli második becslése alapján a KSH.