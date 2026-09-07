Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

Magyar Péter ősznyitó parlamenti napirend előtti felszólalására a képviselőcsoportok 8-8 percben reagálhattak.

Toroczkai László (Mi Hazánk) beszámolt arról, hogy a Dunaszerdahelynek szurkolt a hétvégén (2-0-ra győzött a felvidéki magyar érzületű csapat a Slovan Bratislava ellen), ezért rossz a hangja. Kritizálta Magyar Pétert azért, amiért IV. Bélához hasonlította magát, IV. Béla nem egészen így gondolta a nemzetpolitikát, a Tisza-kormány szerinte virtigli liberális programot hajtanak végre. Nem azt várja a kormánytól, hogy a rendőrök szabadnapot kapjanak a születésnapjukon, hanem azonnali, 50 százalékos béremelést, mert csökken az állománylétszám, és rohamosan csökken a közbiztonság is, de ezekről nem lehetett hallani semmit.

Rétvári Bence (KDNP) szerint sok újat nem mondott Magyar Péter napirend előtt, egyet viszont igen, hogy a puszta kezével tartja egyben az országot, IV. Béla „úgy látszik, sehol sincs”, „meg kéne örökíteni valahogy”. Egy régebbi pletykával kapcsolatban azt gyanította, Magyar Péter azért záratta most be a Mandinert, mert korábban adott a lapnak egy interjút, ami nem került címlapra, pedig „még a kérdéseket is átírta” az interjúkészítés tisztázása folyamatában. Ezt követően hosszan sorolta az Orbán-kormány szociális vívmányait, az infrastrukturális beruházásokat, a nemzeti vagyon növekedését, a nyugdíjemelést, az eü-vizsgálatok gyarapodását, amit Magyar Péter „egyszerűen tatárjárásnak hív”. Unger Annát kiszolgált balos kádernek nevezte beszédében. Felidézte, Magyar Péter rendszerváltozásával kapcsolatban komoly aggály, hogy Baka András alkalmasságát azzal támasztotta alá, hogy a Fidesz és az MSZP is támogatta legfelsőbb bíróként.

Bóka János (Fidesz) is köszöntötte a közmédia nézőit, Magyar Péter után. Kritizálta a kormányfőt amiatt, hogy hosszabb volt a beszéd, mint egy focimeccs félideje, tartalma meg egy AI-összefoglaló volt a korábbi beszédek legjobb pillanataiból. Közben viszont leváltották az államfőt, lefejezték és lefelezték az Alkotmánybíróságot, ezek szerint „ma bárkivel bármit meg lehet tenni”. A rendszer kiépítése pedig még nem ért véget, jön az „ÁVH” (ti.: Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal), lehallgatásokkal, leszámolásokkal, ez lesz az átrendezés legfontosabb politikai eszköze szerinte. Feltette a kérdést: miért kell olyan vállalkozók működését veszélyeztetni, akik rengeteg embernek adnak munkát; miért zárnak ki egész régiókat a villamosenergia-hálózat fejlesztéséből?

Végül a tiszás frakcióvezető Bujdosó Andrea is hozzászólt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához, egyetértőleg beszélve vele. Szerinte IV. Béla nem csupán visszaépíteni akarta az országot, hanem ellenállóbban akarta újjáépíteni. A Tisza-kormány sem csak helyreállítani akarja az országot, hanem meg is erősíteni. Szerinte a Fidesz kényszeresen beleszól a parlamenti beszédekbe, elvörösödik a fejük, gúnyolódik, amivel elárulja korszakos vétkességét. Szintén a Fidesznek szegezte a kérdést, hogy ennyire vitték a 2010-es évek nagy konjunktúrája által. Ne kibickedjenek, dolgozzanak, ezt mondta végül.