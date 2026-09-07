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Nyitókép: xia yuan/Getty Images

Brutális leépítés jön a Jaguar Land Rovernél

Infostart / MTI

Több ezer munkavállalójától válik meg a következő két évben a Jaguar Land Rover (JLR), elsősorban az amerikai vámok és a kínai konkurencia miatt.

A legnagyobb brit autóipari konglomerátum hétfői tájékoztatásában közölte, hogy négyezer fővel kívánja csökkenteni alkalmazotti állományát. Ez csaknem tízszázalékos leépítés, mivel a cég világszerte 43 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A vállalat hangsúlyozta, hogy közös megegyezésre törekszik az érintettekkel, és akik önként hajlandók távozni a cégtől, október 4-ig jelezhetik szándékukat.

A leépítéssel a cégcsoport két év alatt 1,7 milliárd font (715 milliárd forint) költségcsökkentést kíván elérni.

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