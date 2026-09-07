Újabb győzelem, csoportmásodikként vb-továbbjutó a női kosárlabda-válogatott

A győzelemnek köszönhetően a magyar csapat csoportmásodikként jutott tovább, és kedden a negyeddöntőért lép pályára az A jelű négyes harmadikja ellen.

A már továbbjutott csapatok csatájában – amely a második és harmadik hely sorsáról döntött – Völgy Péter szövetségi kapitány együttese főként magas embereire alapozva kilenc ponttal is vezetett a 12-szeres Ázsia-bajnok ellen, amely a harmadik negyedben vezetett először.

A hajrából végül a magyarok jöttek ki jobban, főként a 22 ponttal záró Juhász Dorkának köszönhetően. A magyarok ezzel a B csoport második helyén végeztek, így a keddi rájátszásban az A csoport harmadikjával küzdenek meg a negyeddöntőért. Annak a kvartettnek a meccsei ma 17:50-kor kezdődnek.