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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

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Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indult a parlamenti ősz, beszédére az ellenzék is reagált, erre pedig a kormányfőt megillette a viszonválasz lehetősége.

Az „értetlenkedő” ellenzéki felszólalókhoz szólva elmondta, hatvan témáról beszélt napirend előtt, a kormányzás eredményeiről pedig az Eredmények.kormány.hu portálon lehet tájékozódnia, a kormány viszont még csak 4 hónapja van hivatalban, ennyi idő alatt nem lehet 4 év vállalásait számonkérni.

A fideszesek felé fordulva azt tudakolta, hogy ha akkora siker volt, miért születik minden korábbinál kevesebb gyerek, miért hal meg minden negyedik férfi a 65. születésnapja előtt, miért zavarták el a kormányt még a kormányzás közeléből is.

Rámutatott, 9 ezer rendőr hiányzik, 12 ezer belügyi dolgozó, és 10 évvel lett alacsonyabb a rendőrség átlagéletkora. Hozzátette: Prágában egyszerre 800 rendőr szolgál, Budapesten eközben kevesebb, mint 100, a fizetésük nem emelkedett, nem jelentkezik senki tiszthelyettesnek. A bűncselekmények száma az idei évre igen megnőtt.

Erre válaszul azonnal engedélyezték a régi rendőrök visszaszerelését, 1000 ember jelentkezett erre, sok vezetőcsere történt, új szervezeti kultúra érkezett az állományba, csökkentették az adminisztratív terveket, a polgárőrséggel együttműködnek és készül egy nagy rendvédelmi csomag, kifizetik az eddig visszatartott túlóra-kifizetéseket.

Elmondta, szombaton a rendvédelmi dolgozók állományának adatait tekintették át a belügyminiszterrel, miközben Rétvári Bence 50 százalékos béremelésről beszél, az nem érte el a 7 százalékot, Rétvári Bence szerinte tehát hazudik, a volt kormány pedig kínai és arab hiteleket vett fel eladósítva az országot ahelyett, hogy gazdálkodott volna.

Toroczkai Lászlótól ugyanígy azt kérte, hogy ne hazudjon bele az emberek szemébe, nem is emlékszik rá, hogy amikor az Orbán-kormány migránsokat engedett be, kiabált volna.

Rámutatott, az EU-szerveknél tisztázta, migrációügyben a magyar kormány nem enged, nem lazít, és már 20 EU-tagállam áll a szigorú magyar álláspont mellett.

A Mi Hazánknak jelezte, mi az ütemterve az ukrán uniós integráció támogatásának: amint teljesítik a két ország közötti megállapodás feltételeit, lesz támogatás az integráció mellett, amely folyamat végén egy magyarországi népszavazás következik, hogy Ukrajna csatlakozását támogatja-e Magyarország. Egyébként is igazságtalannak nevezte, hogy a balkáni országokat megvárakoztatják ezügyben.

Elmondta, 1956 70. évfordulója közeledik, szép ünnepre készülnek, a világ vezetőit idehívják, miközben a Fidesz az ÁVH-hoz hasonlítja azt a szervezetet, amely a nemzeti vagyon visszaszerzésének ügyét hivatott szolgálni.

Bóka János Fidesz-frakcióvezetőt „féltette” attól, hogy a közmédia cenzúrája ügyében a kormányt elővegye, mivel ez esetben beszakadhat a plafon. Felidézte: amikor megválasztották frakcióvezetőnek Bóka Jánost, azonnal a köztelevízió vendége volt, ő viszont még nem.

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Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”
Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.
 

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