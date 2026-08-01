Nem kezdődhet meccs 17.30 után – rendkívüli MLSZ-döntés

Az MLSZ szombati tájékoztatója kiemeli: a rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a szervezet azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

„Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra” – áll a közleményben.