ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 1. szombat Boglárka
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Douglas Sacha/Getty Images

Nem kezdődhet meccs 17.30 után – rendkívüli MLSZ-döntés

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait.

Az MLSZ szombati tájékoztatója kiemeli: a rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a szervezet azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

„Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra” – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Nem kezdődhet meccs 17.30 után – rendkívüli MLSZ-döntés

hőség

áram

mlsz

reflektor

villany

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Előre hozhatják Paks leállítását, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat
Rendkívüli döntések

Előre hozhatják Paks leállítását, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat
Rendkívüli bejelentéssel fordult Magyar Péter az ország lakosságához szombat délelőtt. A Facebookra feltöltött videóban azt kérte, a következő napokban csak a hivatalos kormányzati csatornákon tájékozódjanak a meghozott döntesekről és az esetleges korlátozásokról. Kérte továbbá, hogy az energia- és a vízhálózat zavartalan működőképességének fenntartása érdekében tartsák be a hatósági döntéseket. „Együtt ezen a nehéz helyzeten is túljutunk” – fogalmazott.
 

Negyede alá csökkent a paksi áramtermelés

Spórolás – Lelassítják a budapesti kötöttpályás közlekedést

Nem kezdődhet meccs 17.30 után – rendkívüli MLSZ-döntés

Soha nem volt még ilyen forró reggel és délután július utolsó napján

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
VIDEÓ
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghibásodott a klíma, nem fogad betegeket a Balaton-parti város intenzív osztálya

Meghibásodott a klíma, nem fogad betegeket a Balaton-parti város intenzív osztálya

A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya - számolt be az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új rendeletet hozott a Tisza Kormány: jöhetnek az azonnali áramlekapcsolások

Új rendeletet hozott a Tisza Kormány: jöhetnek az azonnali áramlekapcsolások

A kormány szerint kritikus az energiahelyzet, ezért új korlátozási rendet vezetnek be és takarékosságot kérnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Football's world governing body Fifa abandons plans to sell off stakes in its major competitions after widespread opposition to president Gianni Infantino's proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 1. 09:49
Hosszú idő után újra Kispest-MTK, a képernyőn legalább lesz víz – sport a tévében
2026. augusztus 1. 09:10
Magyar bemutatkozó a nagy Barcelonában!
×
×