Nagy Ervin: meghosszabbítjuk a közszolgáltatási szerződést, biztosított a Dunaferr-dolgozók megélhetése

Nagy Ervin, a Tisza Párt országgyűlési képviselője Facebook-oldalán közölte, hogy a kormány hétfőn soron kívül tárgyalta a Dunaferr ügyét, és döntött a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról.

Mint a parlamenti képviselő írja, ennek köszönhetően az érintett dolgozók megélhetése biztosított marad, és megszűnik az a bizonytalan helyzet, amibe sokan kerültek az elmúlt hetekben. Nagy Ervin szerint

a cél „egy hosszú távon fenntartható működési modell kialakítása, amit csak a helyi, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező munkavállalókra építve lehet létrehozni”.

Lázár János volt építési és közlekedési miniszter februárban azt jelentette be, hogy három potenciális külföldi befektetővel is tárgyaltak a Dunaferr megmentése érdekében, a Dunai Vasmű talpra állítását pedig stratégiai célnak nevezte. Lázár János akkor úgy fogalmazott, a legfőbb kérdés az, hogy az érdeklődők az egész komplexumot vagy csak a hengerművet akarják újraindítani.

Magyar Éva kormányszóvivő hétfőn a Dunaferr helyzetével kapcsolatban közölte: az üzem bezárása közvetlenül érintette a térség gazdaságát és több száz család megélhetését. A működést biztosító szerződés május végéig havi egymilliárd forintból biztosítja a működést, és azért indokolt annak rövid távú meghosszabbítása, hogy 550 család megélhetése ne kerüljön veszélybe. A kormányszóvivő jelezte: a kormány célja fenntartható, hosszú távú megoldást találni.