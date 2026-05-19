ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.08
usd:
310.25
bux:
0
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy hosszú szőrű macska hízeleg a gazdájának.
Nyitókép: Unsplash

Elkészült a stresszűző robotmacska

Infostart

Korábban is számos kutatás igazolta már, hogy a házi kedvencek képesek csökkenteni a stresszt, most azonban japán kutatók egy olyan robotmacskát fejlesztettek ki, ami kifejezetten a macsekok egyik kedves, megnyugtató gesztusát utánozza.

Tudományosan is kimutatható, hogy a kutyák és macskák azon gesztusa, amikor a fejükkel bökdösik a gazdájukat, hogy simogassák őket (head bunting), csökkenti a stresszt és a szorongást, így e gyengéd érintés az állatasszisztált terápia kulcsfontosságú elemévé vált – írja a ZME Science cikke nyomán a hvg.hu.

Csakhogy az állatokkal nem mindig egyszerű, ugyanis egyrészt önálló akaratuk van, másrészt sokan allergiásak a szőrükre, illetve sokan az élősködők és betegségek lehetősége miatt is tartózkodnak a tartásuktól.

Ebből kiindulva a japán Tsukuba Egyetem kutatói egy olyan robotikus eszközt fejlesztését tűzték ki célul, amelyik képes lemásolni ezt a megnyugtató gesztust. A fejlesztők a valódi macskák nyakcsigolya-szerkezetéből merítették az ihletet, és így készítettek egy rugalmas nyakkal rendelkező robotot, ami képes utánozni a cicák dörgölőzését.

Az első prototípus egy egyszerű, szőrös fejű eszköz volt, amely megdöntve dörzsölni tudta az embert. Míg a megkérdezettek kedvelték a robot mozgását, néhányan megjegyezték, hogy a dörzsölés ereje gyengébbnek érződött, mint egy igazi macskáé. Erre a visszajelzésre építve a kutatók egy második, fejlettebb kialakítású prototípust készítettek. Ennek rugalmas nyaka lett, amely képes változtatni a merevségét, utánozva a valódi állatok mozgását a fizikai kontaktus során. Ettől kezdve a robot feje különböző erővel tudott nyomást kifejteni, élethűbbé téve az interakciót.

A fejlesztők 22 önkéntes segítségével tesztelték a robotot, akiket 3 csoportra osztottak. Minden csoport különböző merevségi körülmények között tapasztalta meg a robot mintegy 40 másodperces fejdörzsölő mozgását: alacsony, magas vagy változó. Az interakció előtt és után pszichológiai felméréssel értékelték a hangulatukat, különösen a feszültségszintjüket.

Mindhárom csoport tesztalanyai jelentős stresszcsökkenést tapasztaltak a kísérlet során. Bár a különböző „nyakmerevségek” között nem volt kimutatható különbség, bizonyos résztvevők megjegyezték, hogy a változó merevség természetesebbé és pihentetőbbé tette a robot mozgását. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a rugalmasság finom változásaival a robot állatszerűbbé válik, és így a „közeledése” is hitelesebbnek érződik.

A kutatók feltételezik, hogy a rugalmasabb anyagok használata vagy a robot mozgásának dinamikus vezérlése javíthatja a felhasználói élményt. És bár a kutatásnak voltak korlátjai, azt egyértelműen megmutatta, hogy a macskaszerű érintést utánzó robot képes csökkenteni az emberek stressz-szintjét, miután a testünk reagál az ilyen gyengéd fizikai kontaktusra. Így a robot egyszer terápiás eszközként lehet használható azok számára, akik nem tarthatnak háziállatot.

Kezdőlap    Tudomány    Elkészült a stresszűző robotmacska

japán

technológia

fejlesztés

stressz

robot

robotika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt támadta. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)

A Pénzcentrum 2026. május 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 06:13
Kiderülhetett, miért vannak többen a jobbkezesek
2026. május 17. 06:00
Jó eséllyel az ön autója is „kémkedhet”
×
×