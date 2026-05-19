Ritka és védett állatok jelentek meg az utakon, figyelmeztetik a sofőröket

A csapadékkal együtt bújtak elő a védett kétéltűek is az Ipoly Erdő Zrt. területén. A foltos szalamandra miatt intik óvatosságra az erdészeti úton közlekedőket – írja a nool.hu.

Közösségi oldalán adott hírt az erdészet a ritka és értékes kétéltűek jelenlétéről Kemence és Diósjenő között, az erdészeti úton. Arra kérik a jogszerű úthasználókat, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátot és ügyeljenek az áthaladó védett szalamandrákra.

Ha lehetőség van rá, kérik a közlekedőket, hogy a csapadékos napokon kerüljék a völgyi út és az egyéb erdészeti utak használatát gépjárművel. Kiemelték, hogy az erdei élővilág megőrzése közös felelősség.

A foltos szalamandra a kétéltűek osztályába tartozó, Európában jól ismert védett állat. Magyarország hegységeiben honos, az Északi-középhegységben, a Zempléni-hegységtől, egészen a Börzsönyig, a Dunántúli-középhegységben elsősorban a Bakonyban, a Soproni-hegységben és a Kőszegi-hegységben fordul elő. Általában 400 és 1000 méter közötti magasságban él. A lomberdők vizes, árnyékos helyeit kedveli – írja a megyei lap.