Bekerült Neymar a brazilok világbajnoki keretébe

A 34 éves játékos a válogatott történetének legjobb gólszerzője, 128 mérkőzésen szerzett 79 góllal, de 2023 óta nem játszott a Seleçãóban sérülései miatt.

A keretbe kerülése azt jelenti, hogy negyedik világbajnokságán szerepelhet, miután 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is játszott.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány azt mondta: „Az egész évet Neymar elemzésével töltöttünk. Rájöttünk, hogy jó formában és jó fizikai állapotban van.”

Kimaradt ellenben a keretből a veterán Thiago Silva és a Chelsea fiatal játékosa, Joao Pedro.

Kapusok: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Védők: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (El-Ahli), Wesley (AS Roma), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit).

Középpályások: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (El-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Csatárok: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).