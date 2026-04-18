Milák Kristóf „lenyúlta” a sprintkirályt

A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón diadalmaskodott, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata.

A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47,83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47,93).

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.

A pénteki győztesek:

férfiak:

200 m vegyes:

1. Zombori Gábor (UTE) 1:59,26 perc

2. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 2:03,58

3. Kovács Botond (UTE) 2:03,94

100 m hát:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 53,79 másodperc

2. Kovács Benedek (FTC) 54,34

3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 54,49

50 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 23,03 másodperc

2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23,14

3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23,67

4x100 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 3:18,87 perc

2. FTC 3:19,62

3. UNI Győr Úszó SE 3:24,17

nők:

200 m vegyes:

1. Tombor Sára (FTC) 2:17,94 perc

2. Barta Bianka (FTC) 2:19,54

3. Mátékovits Anna (Monori SE) 2:19,82

100 m hát:

1. Kokas Fanni (Jövő SC) 1:00,86 perc

2. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01,40

3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01,93

50 m pillangó:

1. Tankó Beatrix (UTE) 26,73 másodperc

2. Komoróczy 26,96

3. Varga Dominika (Debreceni SI) 27,05

4x100 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 3:46,32 perc

2. FTC 3:47,13

3. Jövő SC 3:49,19