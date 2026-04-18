2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Milák Kristóf „lenyúlta” a sprintkirályt

Infostart / MTI

Milák Kristóf szolgáltatta a Sopronban zajló úszó országos bajnokság pénteki versenynapjának „leghangosabb” sikerét, Németh Nándor pedig a váltóban ért el Európa-bajnoki szintidőt.

A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón diadalmaskodott, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata.

A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47,83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47,93).

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.

A pénteki győztesek:

férfiak:

200 m vegyes:

1. Zombori Gábor (UTE) 1:59,26 perc

2. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 2:03,58

3. Kovács Botond (UTE) 2:03,94

100 m hát:

1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 53,79 másodperc

2. Kovács Benedek (FTC) 54,34

3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 54,49

50 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 23,03 másodperc

2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23,14

3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23,67

4x100 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 3:18,87 perc

2. FTC 3:19,62

3. UNI Győr Úszó SE 3:24,17

nők:

200 m vegyes:

1. Tombor Sára (FTC) 2:17,94 perc

2. Barta Bianka (FTC) 2:19,54

3. Mátékovits Anna (Monori SE) 2:19,82

100 m hát:

1. Kokas Fanni (Jövő SC) 1:00,86 perc

2. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01,40

3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01,93

50 m pillangó:

1. Tankó Beatrix (UTE) 26,73 másodperc

2. Komoróczy 26,96

3. Varga Dominika (Debreceni SI) 27,05

4x100 m gyorsváltó:

1. BVSC-Zugló 3:46,32 perc

2. FTC 3:47,13

3. Jövő SC 3:49,19

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár

Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

