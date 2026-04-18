Milák Kristóf „lenyúlta” a sprintkirályt

A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón diadalmaskodott, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata.
A Honvéd klasszisa az ob-n másodszor nyert, 100 méter gyorson Németh Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódott azzal, hogy 47,83 másodperccel teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet (47,93).
A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.
A pénteki győztesek:
férfiak:
200 m vegyes:
1. Zombori Gábor (UTE) 1:59,26 perc
2. Zanyi Ferdinánd (Egri Úszó Klub) 2:03,58
3. Kovács Botond (UTE) 2:03,94
100 m hát:
1. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 53,79 másodperc
2. Kovács Benedek (FTC) 54,34
3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 54,49
50 m pillangó:
1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 23,03 másodperc
2. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 23,14
3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23,67
4x100 m gyorsváltó:
1. BVSC-Zugló 3:18,87 perc
2. FTC 3:19,62
3. UNI Győr Úszó SE 3:24,17
nők:
200 m vegyes:
1. Tombor Sára (FTC) 2:17,94 perc
2. Barta Bianka (FTC) 2:19,54
3. Mátékovits Anna (Monori SE) 2:19,82
100 m hát:
1. Kokas Fanni (Jövő SC) 1:00,86 perc
2. Burián Katalin (Debreceni SI) 1:01,40
3. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 1:01,93
50 m pillangó:
1. Tankó Beatrix (UTE) 26,73 másodperc
2. Komoróczy 26,96
3. Varga Dominika (Debreceni SI) 27,05
4x100 m gyorsváltó:
1. BVSC-Zugló 3:46,32 perc
2. FTC 3:47,13
3. Jövő SC 3:49,19