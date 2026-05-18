Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban

Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletének első beosztott diplomatája, Major Csanád megosztott információi szerint a hétfő reggel észlelt rongálás már a második eset, ugyanis Petőfi Sándornak a róla elnevezett strasbourgi téren álló emlékművét péntekre virradóan is megtámadták.

Petőfi Sándor nevét, valamint az ismertető feliratokat részben levésték, a költőt ábrázoló bronzplakettet lefeszegették és ellopták. Vélhetően kalapáccsal több helyen kárt tettek a bronzplakettet tartó oszlopon, amit festékkel összekentek és összefirkáltak, valamint – a nyomok alapján – megpróbáltak kidönteni. A tettes vagy tettesek kiléte és indítéka ismeretlen – tájékoztatott.

A diplomáciai képviselet a közösségi oldalán megdöbbenésének adott hangot és elítélte az esetet. Emlékeztettek: az emlékmű Petőfi Sándor előtt tiszteleg, aki személyében a magyar szabadság, a nemzeti függetlenség és az európai demokratikus értékek egyik legfontosabb jelképe. A Strasbourgban felállított alkotás nemcsak a magyar közösség számára bír kiemelt jelentőséggel, hanem a magyar-francia kulturális kapcsolatok és az európai szellemi örökség szimbóluma is – hívták fel a figyelmet. A szükséges jogi lépéseket megtették az illetékes hatóságokkal együttműködve.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében megdöbbentőnek nevezte és elítélte a strasbourgi Petőfi-szobrot ért vandál támadást.

„Felháborító, fájdalmas és a legmesszebb menőkig elítélendő a magyar nemzeti kulturális örökségünk és a történelmi emlékezetünk fontos helyszínét és emlékművét ért brutális támadás” – fogalmaztak.

A Strasbourg városa és az 1956-os helyi magyar közösség által 2004-ben felállított emlékmű nem csupán a magyar szabadságeszmény jelképe, hanem a nemzeti emlékezet és összetartozás szimbóluma is – hívták fel a figyelmet. A képviselőcsoport végezetül reményét fejezte ki, hogy helyreállítását követően a Petőfi-szobor továbbra is méltó módon hirdetheti a magyar szabadság és nemzeti összetartozás értékeit Strasbourgban.