2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Nyitókép: Pixabay
Nyitókép: Pixabay

Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban

Infostart / MTI

Hétfőre virradóan megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban, a helyi rendőrség magyar állampolgárok, Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviselete, valamint a helyi önkormányzat feljelentése alapján megkezdte az ismeretlen tettes, vagy tettesek felkutatását.

Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletének első beosztott diplomatája, Major Csanád megosztott információi szerint a hétfő reggel észlelt rongálás már a második eset, ugyanis Petőfi Sándornak a róla elnevezett strasbourgi téren álló emlékművét péntekre virradóan is megtámadták.

Petőfi Sándor nevét, valamint az ismertető feliratokat részben levésték, a költőt ábrázoló bronzplakettet lefeszegették és ellopták. Vélhetően kalapáccsal több helyen kárt tettek a bronzplakettet tartó oszlopon, amit festékkel összekentek és összefirkáltak, valamint – a nyomok alapján – megpróbáltak kidönteni. A tettes vagy tettesek kiléte és indítéka ismeretlen – tájékoztatott.

A diplomáciai képviselet a közösségi oldalán megdöbbenésének adott hangot és elítélte az esetet. Emlékeztettek: az emlékmű Petőfi Sándor előtt tiszteleg, aki személyében a magyar szabadság, a nemzeti függetlenség és az európai demokratikus értékek egyik legfontosabb jelképe. A Strasbourgban felállított alkotás nemcsak a magyar közösség számára bír kiemelt jelentőséggel, hanem a magyar-francia kulturális kapcsolatok és az európai szellemi örökség szimbóluma is – hívták fel a figyelmet. A szükséges jogi lépéseket megtették az illetékes hatóságokkal együttműködve.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében megdöbbentőnek nevezte és elítélte a strasbourgi Petőfi-szobrot ért vandál támadást.

„Felháborító, fájdalmas és a legmesszebb menőkig elítélendő a magyar nemzeti kulturális örökségünk és a történelmi emlékezetünk fontos helyszínét és emlékművét ért brutális támadás” – fogalmaztak.

A Strasbourg városa és az 1956-os helyi magyar közösség által 2004-ben felállított emlékmű nem csupán a magyar szabadságeszmény jelképe, hanem a nemzeti emlékezet és összetartozás szimbóluma is – hívták fel a figyelmet. A képviselőcsoport végezetül reményét fejezte ki, hogy helyreállítását követően a Petőfi-szobor továbbra is méltó módon hirdetheti a magyar szabadság és nemzeti összetartozás értékeit Strasbourgban.

Euró klubtagság nélkül: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán, Koszovó és Montenegró eurótörténete

Az euróövezetbe elvileg szigorú felvételi vizsgán át vezet az út. Az infláció, a hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás mind rendben kell, hogy legyen. Mégis vannak olyan államok, amelyek eurót használnak anélkül, hogy ezeket az elvárásokat kipipálták volna. Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán szerződéssel kapott különleges státuszt, Koszovó és Montenegró viszont válsághelyzetben, egyoldalúan vezette be az eurót. Ugyanaz a pénz forog náluk, mint mondjuk Németországban, de egészen más történet áll a pénzük mögött.
Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Itt van az iráni békejavaslat

Irán Pakisztánon keresztül új békejavaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ennek feltételei nagyrészt megegyeznek a Washington által korábban elutasított ajánlattal, egy magas rangú iráni tisztségviselő szerint ugyanakkor az amerikai fél több kérdésben is engedékenyebbnek mutatkozott.

Mesés fizetéssel csábítja Oroszország a külföldi harcosokat: ebből az országból tömegével menekülnek a frontra a szegénység elől

Oroszország magas fizetéssel, egyszeri juttatásokkal és állampolgárság ígéretével toboroz jemeni harcosokat az ukrajnai háborúba.

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

