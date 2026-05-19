2026. május 19. kedd
Lothar Matthäus világ- és Európa-bajnok német labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya Budapesten 2016. május 25-én.
Lothar Matthäus: miért pont most?

Lesznek olyan játékosok, akik a német vb-csapat kihirdetése után csalódottan lépnek majd pályára a Német Kupa döntőjében két nap múlva. „Persze, mondhatjuk, hogy profik, de...” – osztozott a volt magyar szövetségi kapitány véleményében a szintén világbajnok Philipp Lahm.

Az egyformán világbajnok Lothar Matthäus és Philipp Lahm szerint nem szerencsés, hogy csütörtökön, két nappal a Német Kupa döntője előtt hozza nyilvánosságra világbajnoki keretét Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Matthäus, a magyar nemzeti együttes korábbi szövetségi kapitánya úgy gondolja, lesznek olyan játékosok, akik a vb-csapat kihirdetése után csalódottan lépnek majd pályára, mivel esetleg számítanak meghívóra.

A kupadöntőt a Bundesligában negyedik, címvédő VfB Stuttgart és a bajnok Bayern München játssza.

A 2014-ben világbajnok Lahm a Bildnek nyilatkozott az 1990-ben vb-győztes Matthäusszal közösen, és osztotta elődje álláspontját.

„Persze, mondhatjuk, hogy profik, de ez azért mégis hatással lesz a játékosokra” – vélekedett.

Nagelsmann eredetileg május 12-én tervezte kihirdetni keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, de aztán úgy döntött, megvárja a múlt szombati utolsó Bundesliga-fordulót.

„Pszichológiai szempontból egyáltalán nem tartom jónak az időzítést” – szögezte le Matthäus, aki szerint figyelembe kellene venni azoknak a csapatoknak a programját, amelyek játékosokat adnak a válogatottba. Ő úgy véli, a kerethirdetésre vasárnap, a kupafinálé másnapján is sor kerülhetne.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb-n a németek Curaçao, Elefántcsontpart és Ecuador válogatottjával szerepelnek egy csoportban.

