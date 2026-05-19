2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Költségvetés-hamisítási vád – itt van Gulyás Gergelyék válasza

A Tisza megszorításokra készül, ezért kommunikál ilyesmiket – egyebek mellett ez derült ki a fideszes közlésből.

Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy egyes tételek hiányoznak az idei költségvetésből, és ezeket szándékosan hagyták ki az előző kormányzatnál. A Fidesz-frakció reagált az elhangzottakra.

„A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot. A Tisza-kormány megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres” – írták. Közlésük szerint a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el,

a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt.

Számításaik szerint a Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során, ezek betartása évente 7000 milliárd forintot igényelne. „Világos, hogy ezeket az ígéreteket nem fogja tudni a Tisza-kormány betartani, megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek” – fogalmaztak.

A frakció szerint az előző kormány jó állapotban adta át a kormányzást. „A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt. Nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti” – sorolták.

A Magyar Közlönyben időközben megjelent a hétfői tájékoztatón bejelentett intézkedés, mely szerint a kormány arra tekintettel, hogy Magyarország 2026. évi központi költségvetésének tényleges helyzete átláthatatlan, elrendelte annak teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát. Ennek

felelőse a pénzügyminiszter, határideje június 30.

Az ez évi költségvetést a parlament 2025 júniusában fogadta el, azóta a távozó Orbán-kormány többször is módosította. Magyar Péter hétfőn azt mondta: egyelőre nem ismert pontos a költségvetési hiány, a tárcák áttekintik az előző kormány kötelezettségvállalásait és azt, hogy azok szerepeltek-e a büdzsében. Hangsúlyozta, hogy megszorításokat nem terveznek.

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

