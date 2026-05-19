2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Utcakép Kuba fővárosából, Havannából.
Nyitókép: Unsplash

Fokozták a szorítást a súlyos válsággal küzdő Kubán

Infostart / MTI

Időközben újabb segélyhajó kötött ki az országban.

A kubai kormány több tagját, valamint intézményeit sújtja szankcióval az Egyesült Államok. Az amerikai külügyminisztérium hétfői bejelentése szerint büntetőintézkedés alá került a kubai belügyminisztérium, valamint az alá tartozó rendőri erő, a forradalmi rendőrség (Policia Nacional Revolucionaria) és a kubai hírszerzés.

A szervezetek mellett 11 kormányzati vezető is szankció alá került, köztük a hadsereg több vezetője, a hírszerzés irányítója, valamint Rosabel Gamon Verde igazságügyi miniszter, Esteban Lazo Hernández, a kubai nemzetgyűlés elnöke, Vicente de la O Levy energia- és bányaügyi miniszter, valamint Mayra Arevich Marin kommunikációs miniszter.

Az amerikai indoklás szerint a büntetőintézkedés célja ellensúlyozni a kubai rezsim által az Egyesült Államokra jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, valamint felelősségre vonni a hatalmat saját érdekében felhasználó kommunista kormányzatot. A szankciók értelmében az érintett kubai intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják, és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn velük.

Időközben a mexikói és az uruguayi kormány által felajánlott humanitárius segélyt szállító hajó érkezett Havanna kikötőjébe hétfőn. A Mexikóból indult hajó élelmiszerek mellett tisztálkodási cikkeket szállított a kommunista országba. Ez az ötödik humanitárius segély február óta Mexikó részéről, de az első, amelyet nem egy mexikói hadihajóval, hanem egy panamai zászló alatt közlekedő civil teherhajóval juttattak el.

Alberto López Díaz, Kuba élelmiszeripari minisztere szerint a humanitárius támogatás „nagy gazdasági nehézségek közepette” érkezett Kubára, amit „az Egyesült Államok kormánya országunk ellen elrendelt blokádjának szorosabbra fűzése is súlyosbít”. Claudia Sheinbaum mexikói elnök már korábban bejelentette, hogy ez a segélyszállítmány nem tartalmaz kőolajtermékeket.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a segélyeket a lehető legnagyobb felelősséggel és tisztelettel” fogják szétosztani, előnyben részesítve a gyermekeket, az időseket és a kiszolgáltatott családokat.

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.
 

Vissza a klubba? Vita robbant ki a vezetőváltásra készülő brit Munkáspártban

Vissza a klubba? Vita robbant ki a vezetőváltásra készülő brit Munkáspártban

Szappanoperába való civakodással folytatódik a brit Munkáspárt vezetőválasztási drámája, amely egyben meghatározza, ki lehet Keir Starmer utódja a kormány élén. Most az robbantotta fel a közéletet, hogy az egyik esélyes visszaléptetné az országot az Európai Unióba. Egyetlen választókerület eldöntheti a brit kormányfői poszt sorsát, ha változott az emberek véleménye az ügyben.
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt támadta. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Pocsék egészségügyi állapotáról vallott Galla Miklós: tényleg krónikus csuklás gyötri, vagy csak viccel a legendás komikus?

Pocsék egészségügyi állapotáról vallott Galla Miklós: tényleg krónikus csuklás gyötri, vagy csak viccel a legendás komikus?

A közösségi oldalán közzétett legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy állapota miatt a születésnapja is elkeserítően telt.

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

2026. május 19. 09:32
Kijev jóváhagyta az Oroszország elleni különleges műveletet
2026. május 19. 08:47
Irán új békeajánlattal jelentkezett, a legfontosabb kérdést azonban halogatják
