Fokozták a szorítást a súlyos válsággal küzdő Kubán

A kubai kormány több tagját, valamint intézményeit sújtja szankcióval az Egyesült Államok. Az amerikai külügyminisztérium hétfői bejelentése szerint büntetőintézkedés alá került a kubai belügyminisztérium, valamint az alá tartozó rendőri erő, a forradalmi rendőrség (Policia Nacional Revolucionaria) és a kubai hírszerzés.

A szervezetek mellett 11 kormányzati vezető is szankció alá került, köztük a hadsereg több vezetője, a hírszerzés irányítója, valamint Rosabel Gamon Verde igazságügyi miniszter, Esteban Lazo Hernández, a kubai nemzetgyűlés elnöke, Vicente de la O Levy energia- és bányaügyi miniszter, valamint Mayra Arevich Marin kommunikációs miniszter.

Az amerikai indoklás szerint a büntetőintézkedés célja ellensúlyozni a kubai rezsim által az Egyesült Államokra jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, valamint felelősségre vonni a hatalmat saját érdekében felhasználó kommunista kormányzatot. A szankciók értelmében az érintett kubai intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják, és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn velük.

Súlyos kubai válság A karibi szigetország gazdasági és energetikai válsága az idén elmélyült, miután az Egyesült Államok katonai akcióval elfogta Venezuela elnökét és feleségét Caracasban, majd pedig gátat vetett a latin-amerikai ország Kuba számára létfontosságú olajszállítmányainak is. Donald Trump amerikai elnök január végén továbbá büntetővámokat helyezett kilátásba azon országokkal szemben, amelyek olajat adnak el, vagy biztosítanak a szigetországnak.



Kubán súlyos üzemanyaghiány alakult ki, és kiterjedt áramkimaradások sújtják az országot.

Időközben a mexikói és az uruguayi kormány által felajánlott humanitárius segélyt szállító hajó érkezett Havanna kikötőjébe hétfőn. A Mexikóból indult hajó élelmiszerek mellett tisztálkodási cikkeket szállított a kommunista országba. Ez az ötödik humanitárius segély február óta Mexikó részéről, de az első, amelyet nem egy mexikói hadihajóval, hanem egy panamai zászló alatt közlekedő civil teherhajóval juttattak el.

Alberto López Díaz, Kuba élelmiszeripari minisztere szerint a humanitárius támogatás „nagy gazdasági nehézségek közepette” érkezett Kubára, amit „az Egyesült Államok kormánya országunk ellen elrendelt blokádjának szorosabbra fűzése is súlyosbít”. Claudia Sheinbaum mexikói elnök már korábban bejelentette, hogy ez a segélyszállítmány nem tartalmaz kőolajtermékeket.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a segélyeket a lehető legnagyobb felelősséggel és tisztelettel” fogják szétosztani, előnyben részesítve a gyermekeket, az időseket és a kiszolgáltatott családokat.