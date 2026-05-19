2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Closeup female legs feet in white sneakers are riding, kicking by electric scooter on bike path in street of modern urban city.
Nyitókép: monstArrr_/Getty Images

Riasztó, ami az elektromos rollereknél történik Magyarországon

Infostart

Jelentősen, több mint 70 százalékkal nőtt az elektromos rollerek által okozott személysérüléses balesetek száma. Még beszédesebb, hogy a személyszállító járművekkel okozott balesetek 5 százalékát okozták elektromos rollerrel, ami az egy évvel korábbi arány duplája – derül ki többek között a Netrisk friss összeállításából.

Továbbra sincs tűpontos statisztika, nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 ezret meghaladó állományról lehet szó. A rollerekhez köthető balesetekről azonban vannak hivatalos adatok, ezek pedig elég rossz képet festenek – olvasható a biztosítási portál közleményében.

  • Összesen 635 személysérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek a múlt évben, ami 73 százalékos emelkedést jelent tavalyelőtti 367 esethez képest.
  • Emellett a személyszállító járművekkel – például autóval, motorral, kerékpárral és elektromos rollerrel – okozott személysérüléses balesetek több mint 5 százalékát okozták elektromos rollerrel, szemben az egy évvel korábbi 2,9 százalékkal.

„A számok arra utalnak, hogy a személysérüléses balesetek szempontjából kockázatosabbá váltak a villanyrollerek. A mikromobilitási eszközök idei kgfb díjai tükrözik ezt a trendet. A Netrisknél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez. Vagyis az átlagdíj 27 százalékkal nőtt. Az igazi rollerszezon pedig csak most kezdődik, az időjáráshoz igazodóan a nyári időszak kiugró a rollereladások és így a rollerbiztosítások számát tekintve” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Besnyő Márton beszélt arról is, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A mostani szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelezőt kötni, amelyek tömege meghaladja a 25 kilót és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/óránál magasabb. Valamint azokra, amelyeknél a tömegüktől függetlenül 25 km/órát meghaladja a gyártó által megadott sebesség. Bár a 100 ezer feletti becsült állományon belül vannak olyanok, amelyekre nem kell kötelező biztosítást kötni, de feltehetően nagyon sok olyan roller van, amelyekre még nem kötöttek biztosítást, az előírás ellenére. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetség becslését idézve Besnyő Márton azt mondta,

tízből hét-nyolc rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne.

A Netrisk adatai szerint tavaly 7300 rollerbiztosítást kötöttek, az idei első öt és fél hónapban pedig több mint 2 ezret. Besnyő Márton arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes átnézni és összehasonlítani a különböző biztosítók ajánlatait. Jellemzően a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között maximum 10 ezer forint eltérés van, azonban volt példa 6 ezer forintos és 100 ezer forint feletti díjra is. Az adatok szerint egyébként leginkább, 79 százalékban férfiak kötnek rollerbiztosítást. A legtöbb szerződést, a biztosítások közel felét KuKirin márkájú rollerekre kötötték, utána a Kugoo, a Ztech és a Segway következik.

Euró klubtagság nélkül: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán, Koszovó és Montenegró eurótörténete

Az euróövezetbe elvileg szigorú felvételi vizsgán át vezet az út. Az infláció, a hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás mind rendben kell, hogy legyen. Mégis vannak olyan államok, amelyek eurót használnak anélkül, hogy ezeket az elvárásokat kipipálták volna. Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán szerződéssel kapott különleges státuszt, Koszovó és Montenegró viszont válsághelyzetben, egyoldalúan vezette be az eurót. Ugyanaz a pénz forog náluk, mint mondjuk Németországban, de egészen más történet áll a pénzük mögött.
Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések

Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani

Zajlik a hatalomátvétel: a napokban történik meg az új minisztériumok apparátusának felállítása, egyre több államtitkári név ismert. Hétfőre Magyar Péter ismét kormányülés összehívását lengette be, így várhatóan több fontos bejelentésre számíthatunk a kabinettől. Orbán Anita arról adott hírt, hogy tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére Ukrajnával. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban arról beszélt, hogy nem tervez lemondani a tisztségéről, mire Magyar Péter újra távozásra szólította fel. Balásy Gyula két, az államnak felajánlott kommunikációs cégéről kiderült, hogy végrehajtás indult ellenük, Varga Mihály pedig kijelentette, hogy a jegybank partner lesz a kormánnyal az euró bevezetésében.

Elképesztő bizniszt kezdett a Trump-család: hihetetlen, mit sóznak a rajongókra vagyonokért

Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

