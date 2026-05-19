2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Miközben Magyar Péter kormányfő nem nevezte meg az ügyvédet, csak utalt rá, Gaudi-Nagy Tamás „magára ismert”, és élesen nyilatkozott az összeérő kegyelmi botrány és a Budaházy-ügy kapcsán.

SMS-ben reagált a 24.hu-nak Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, akire a kegyelmi ügy érinttetjeként Magyar Péter a kedd délelőtti sajtótájékoztatóján utalt, nem névvel, mondván, ő nem közölheti a nevet, hanem úgy: „szeretem a katalán építészetet...”

Gaudi-Nagy Tamás a portál szerint úgy fogalmazott:„Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.”

A miniszterelnök utalása szerint egy ügyvédnek szerepe lehetett abban, hogy K. Endre kegyelmet kapott, és ugyanez az ügyvéd volt az, aki a terrorizmusért elítélt Budaházy György és társai kegyelmi ügyében lobbizott.

Magyar Péter arra is utalt, hogy valamilyen formában a két ügy összeérhet: Budaházynak és K. Endrének ugyanazon a napon adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter felterjesztésében sem a bicskei pedofilsegítő, sem a terrorista felbujtó kegyelmének megadását nem javasolta.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője válaszában nem cáfolta az érintettségét a kegyelmi ügyben, közleményét úgy zárta: „az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek.”

A Sándor-palota átadja a kegyelmi ügy iratait a kormánynak

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatott.
 

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

A szócsatának különös pikantériát ad, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetője jelenleg Windisch László, aki együtt él Varga Judittal, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségével. Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni”, és nem volt információjuk a Tisza május 17-i sajtótájékoztatójáig az épület pincéjében talált dokumentumokról.
 

Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását. Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.

Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

2026. május 19. 12:34
