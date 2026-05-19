Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

SMS-ben reagált a 24.hu-nak Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, akire a kegyelmi ügy érinttetjeként Magyar Péter a kedd délelőtti sajtótájékoztatóján utalt, nem névvel, mondván, ő nem közölheti a nevet, hanem úgy: „szeretem a katalán építészetet...”

Gaudi-Nagy Tamás a portál szerint úgy fogalmazott:„Magyar Péter álláspontom szerint egy gyáva, narcisztikus és hazug uszító, aki kormányzás helyett pótcselekvésekkel és a Tisza kormánnyal szemben kritikus személyek elleni hergeléssel tölti az idejét.”

A miniszterelnök utalása szerint egy ügyvédnek szerepe lehetett abban, hogy K. Endre kegyelmet kapott, és ugyanez az ügyvéd volt az, aki a terrorizmusért elítélt Budaházy György és társai kegyelmi ügyében lobbizott.

Magyar Péter arra is utalt, hogy valamilyen formában a két ügy összeérhet: Budaházynak és K. Endrének ugyanazon a napon adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter felterjesztésében sem a bicskei pedofilsegítő, sem a terrorista felbujtó kegyelmének megadását nem javasolta.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője válaszában nem cáfolta az érintettségét a kegyelmi ügyben, közleményét úgy zárta: „az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek.”