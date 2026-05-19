Kijev jóváhagyta az Oroszország elleni különleges műveletet

Az ukrán elnök új különleges műveleteket hagyott jóvá az ukrán titkosszolgálatok és a fegyveres erők számára Oroszországgal szemben – írja az Ukrinform híradása nyomán a Portfolio. Volodimir Zelenszkij engedélyezte a különleges műveleteket az ukrán fegyveres erőknek és a titkosszolgálatoknak. A döntést az újabb orosz támadássorozatra reagálva hozta meg.

Az ukrán elnök már május 14-én utasította a hírszerzést a lehetséges válaszlépések kidolgozására. Ez a parancs egy intenzív, kétnapos orosz támadásra reagált, amelynek során 1567 drónt és 56 különböző típusú rakétát vetettek be az ukrán városok ellen. Három nappal később, május 17-én nagyszabású dróntámadás érte a moszkvai régiót.