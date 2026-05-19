Nem mondott le a Fidesz oldalán kampányoló független polgármester, ez lett a vége

Feloszlatta magát a Zala vármegyei Nagyrécse képviselő-testülete, miután a Fidesz oldalán kampányoló független polgármester a felszólításuk ellenére sem mondott le tisztségéről.

Faragó-Szabó Melitta, a közös önkormányzati hivatal jegyzője elmondta: a feloszlatásról szóló képviselői előterjesztésre a hat független képviselő mindegyike igennel szavazott, egyedül Várfalvi Tibor polgármester nemmel.

A testületi ülésen ezt megelőzően a szervezeti és működési szabályzatot is módosították, amellyel csökkentették a polgármester jogköreit, illetve visszahívták őt az önkormányzat részvételével működő társulásokból.

A több mint ezer lakosú Nagyrécse honlapján szereplő jegyzőkönyv szerint a képviselők április végi ülésükön szólították fel lemondásra Várfalvi Tibort a település lakóinak bizalomvesztésére hivatkozva, miután a polgármester részt vett a körzet eddigi fideszes országgyűlési képviselőjének választási kampányában.

A polgármester nem kívánt lemondani, ezért döntöttek a képviselők a hétfői ülésükön a feloszlatás mellett.