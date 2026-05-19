Mutatjuk, hogyan kapcsolható ki az Instagram sokakat idegesítő újdonsága

Egy rövid tesztidőszak után mindenki számára elérhetővé vált az Instagram új, Instants elnevezésű funkciója, ami önálló alkalmazásként is letölthető. Ugyanaz a koncepció, mint a BeReal és a Snapchat esetén, vagyis úgy lehet pillanatképeket megosztani, hogy azok 24 órán belül eltűnnek – írja a 24.hu.
Csakhogy az Instagram appba történő integrálás elég furcsára sikerült, ugyanis az üzenetek között, jobb oldalon tűnik fel, és úgy fest, mintha egy háttérben futó videó széle lógna be a képbe.
A visszajelzések alapján sokakat kifejezetten zavar az újdonság, de szerencsére pár lépésben ki lehet kapcsolni:
- rámegyünk a jobb alsó sorban lévő profilképünkre, majd a jobb felső sarokban található Beállítások fülre koppintunk,
- kikeressük a Tartalmakra vonatkozó beállítások opciót,
- majd bepipáljuk a Gyorsképek elrejtése a postaládában lehetőséget.
Az Instants egyébként már értesítésekkel is zargatja a felhasználókat, de szerencsére ez is három egyszerű lépéssel kikapcsolható:
- a Beállítások között kiválasztjuk az Értesítéseket,
- megkeressük az Instants opciót,
- majd ott az Instants és Hangulatjeles reakciók esetében egyaránt a „Ki” lehetőséget választjuk.