Mutatjuk, hogyan kapcsolható ki az Instagram sokakat idegesítő újdonsága

Egy rövid tesztidőszak után mindenki számára elérhetővé vált az Instagram új, Instants elnevezésű funkciója, ami önálló alkalmazásként is letölthető. Ugyanaz a koncepció, mint a BeReal és a Snapchat esetén, vagyis úgy lehet pillanatképeket megosztani, hogy azok 24 órán belül eltűnnek – írja a 24.hu.

Csakhogy az Instagram appba történő integrálás elég furcsára sikerült, ugyanis az üzenetek között, jobb oldalon tűnik fel, és úgy fest, mintha egy háttérben futó videó széle lógna be a képbe.

A visszajelzések alapján sokakat kifejezetten zavar az újdonság, de szerencsére pár lépésben ki lehet kapcsolni:

rámegyünk a jobb alsó sorban lévő profilképünkre, majd a jobb felső sarokban található Beállítások fülre koppintunk, kikeressük a Tartalmakra vonatkozó beállítások opciót, majd bepipáljuk a Gyorsképek elrejtése a postaládában lehetőséget.

Az Instants egyébként már értesítésekkel is zargatja a felhasználókat, de szerencsére ez is három egyszerű lépéssel kikapcsolható: