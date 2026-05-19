Az Instagram ikonja egy okostelefon kijelzőjén.
Nyitókép: Unsplash

Mutatjuk, hogyan kapcsolható ki az Instagram sokakat idegesítő újdonsága

Infostart

A platform új, egy napon belül eltűnő pillanatkép-megosztási lehetőségét kicsit esetlenül sikerült a cégnek az alkalmazásba integráni, ami sokak agyára megy, ráadásul már külön értesítéseket is küld ezekről. Szerencsére azonban pár egyszerű lépésben megszabadulhatunk tőlük.

Egy rövid tesztidőszak után mindenki számára elérhetővé vált az Instagram új, Instants elnevezésű funkciója, ami önálló alkalmazásként is letölthető. Ugyanaz a koncepció, mint a BeReal és a Snapchat esetén, vagyis úgy lehet pillanatképeket megosztani, hogy azok 24 órán belül eltűnnek – írja a 24.hu.

Csakhogy az Instagram appba történő integrálás elég furcsára sikerült, ugyanis az üzenetek között, jobb oldalon tűnik fel, és úgy fest, mintha egy háttérben futó videó széle lógna be a képbe.

A visszajelzések alapján sokakat kifejezetten zavar az újdonság, de szerencsére pár lépésben ki lehet kapcsolni:

  1. rámegyünk a jobb alsó sorban lévő profilképünkre, majd a jobb felső sarokban található Beállítások fülre koppintunk,
  2. kikeressük a Tartalmakra vonatkozó beállítások opciót,
  3. majd bepipáljuk a Gyorsképek elrejtése a postaládában lehetőséget.

Az Instants egyébként már értesítésekkel is zargatja a felhasználókat, de szerencsére ez is három egyszerű lépéssel kikapcsolható:

  1. a Beállítások között kiválasztjuk az Értesítéseket,
  2. megkeressük az Instants opciót,
  3. majd ott az Instants és Hangulatjeles reakciók esetében egyaránt a „Ki” lehetőséget választjuk.

Nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev, szuperhatalomhoz látogat Putyin – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint

&quot;Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként&quot; - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

