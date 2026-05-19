Ruff Bálint újabb rendkívül fontos pozíciót kapott

„Úton az első hivatalos miniszterelnöki látogatásomra Lengyelországba” – írta Magyar Péter Facebook-oldalán. A miniszterelnök bécsi átszállással érkezik kereskedelmi járattal Krakkóba, ahonnan még kedd este egy szupervonattal továbbindulnak Varsóba.

A látogatásra több minisztere is elkíséri a kormányfőt:

Orbán Anita külügyminiszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

A kormányfő bejelentette: Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Orbán Anitához hasonlóan miniszterelnök-helyettessé nevezi ki.

Emlékezetes: amikor Magyar Péter még a kormányalakítás időszakában Orbán Anitával együtt Rómába utazott találkozni Giorgia Meloni olasz kormányfővel, itthon akkor is Ruff Bálint helyettesítette a kormányalakítás előkészítésének folytatásában.

Magyar Péter azt is írta:

„Hivatalos tárgyalást folytatunk a lengyel miniszterelnökkel, találkozom továbbá a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével.

Csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezem, és az osztrák kancellárral és elnökkel is hivatalos tárgyalást folytatok. Csütörtök este vonattal érkezem vissza Budapestre.”