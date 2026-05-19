2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Magyar Péter miniszterelnök (b) a kormányzati átadás-átvétel után tartott sajtótájékoztatóra érkezik a korábbi Miniszterelnökség épülete elõtt 2026. május 14-én. Mellette Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Ruff Bálint újabb rendkívül fontos pozíciót kapott

„Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatásom esetére a mai naptól miniszterelnök-helyettesnek nevezem ki dr. Ruff Bálint György miniszter urat” – közölte Magyar Péter, miközben elindult Lengyelországba.

„Úton az első hivatalos miniszterelnöki látogatásomra Lengyelországba” – írta Magyar Péter Facebook-oldalán. A miniszterelnök bécsi átszállással érkezik kereskedelmi járattal Krakkóba, ahonnan még kedd este egy szupervonattal továbbindulnak Varsóba.

A látogatásra több minisztere is elkíséri a kormányfőt:

  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,
  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

A kormányfő bejelentette: Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Orbán Anitához hasonlóan miniszterelnök-helyettessé nevezi ki.

Emlékezetes: amikor Magyar Péter még a kormányalakítás időszakában Orbán Anitával együtt Rómába utazott találkozni Giorgia Meloni olasz kormányfővel, itthon akkor is Ruff Bálint helyettesítette a kormányalakítás előkészítésének folytatásában.

Magyar Péter azt is írta:

„Hivatalos tárgyalást folytatunk a lengyel miniszterelnökkel, találkozom továbbá a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével.

...

Csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezem, és az osztrák kancellárral és elnökkel is hivatalos tárgyalást folytatok. Csütörtök este vonattal érkezem vissza Budapestre.”

A Sándor-palota átadja a kegyelmi ügy iratait a kormánynak

A Sándor-palota átadja a kegyelmi ügy iratait a kormánynak
Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatott.
 

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

A szócsatának különös pikantériát ad, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetője jelenleg Windisch László, aki együtt él Varga Judittal, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségével. Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni”, és nem volt információjuk a Tisza május 17-i sajtótájékoztatójáig az épület pincéjében talált dokumentumokról.
 

Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását. Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.

Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

