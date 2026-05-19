Nyitókép: Facebook/Fidesz

Nyilvánossá vált, mennyi pénz folyt be a Fideszhez tagdíjakból, a költségvetésből és adományokból

Infostart / MTI

A Fidesz mintegy 1,5 milliárd forint plusszal zárta a 2025-ös évet – derült ki a párt pénzügyi kimutatásából, amely hétfő este jelent meg a Hivatalos Értesítőben.

A közzétett adatok szerint tavaly a Fidesz összes bevétele 9 milliárd 57 millió forint volt, összes kiadása pedig 7 milliárd 557 millió forint.

A Fidesz tagdíjakból mintegy 321 millió forint bevételt szerzett, a központi költségvetésből több mint 1 milliárd forintot kapott, a párt országgyűlési képviselőcsoportja pedig több mint 7 milliárd 350 millió forintos állami támogatásban részesült.

A párt egyéb hozzájárulásokból, adományokból 281 millió forintot szerzett, ebből az 500 ezer forint alatti adományok 76 milliót, az 500 ezer forint felettiek pedig 205 millió forintot tettek ki.

A legnagyobb adományt a fideszes képviselők közül - 6 millió 650 ezer forintot - Ágh Péter adta a pártnak, de például Kósa Lajos és Gyopáros Alpár is 5-5 millió forinttal járul hozzá a Fidesz bevételeihez. A legmagasabb összegű adományt - 10 millió forintot - Fockter Vilmos magánszemély adta. A kimutatásban egyéb bevételként szerepel még több mint 90 millió forint.

Az adatok szerint a Fidesz egyéb szervezeteknek 50 milliós támogatást adott, működési kiadásokra 2 milliárd 627 millió forintot fordított, eszközbeszerzésre 531 milliót, politikai tevékenységre 4 milliárd 344 milliót, egyéb kiadásokra pedig közel 3,5 millió forintot költött.

Magyar Péter ismertette a kegyelmi ügy részleteit

