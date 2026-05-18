2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Budapest, 2026. május 11.Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
A kormányhoz fordultak civil szervezetek, a környezetvédelmi tárca hatásköreinek pontosítását kérik

A Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke az InfoRádióban elmondta: a klímavédelemnek, valamint a génmódosítás és a génmegőrzés körének mindenképpen a Gajdos László vezette minisztériumhoz kellene tartoznia. Mint fogalmazott, az elmúlt 16 évben háttérbe szorult a környezetvédelem a kormányzati munkában, ezért üdvözlik, hogy most önálló tárcát kapott a terület.

A Greenpeace Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Naphimnusz Egyesület kezdeményezésére 120 civil szakmai szervezet fordult levélben a kormányhoz. Mint írják, üdvözlik az önálló Élő Környezetért Felelős Minisztérium létrehozását, és támogató szándékkal kérik a tárca egyes hatásköreinek pontosítását.

A Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, a különböző minisztériumok feladatait, hatásköreit felsoroló statútum rendeletben megítélésük szerint „nem teljesen pontosan” írták le az élő környezetért felelős tárca munkarendjét. Farkas István Tamás hozzátette: megértően állnak ahhoz, hogy gyors ütemben zajlik a kormányzati struktúra átalakítása, és vélhetően ezért „nem sikerült elvarrni minden szálat”.

Ugyanakkor az említett 120 civil szervezet közösen egyebek mellett azt kéri, hogy például

a klímavédelem mindenképpen az új tárcához tartozzon.

Farkas István Tamás kitért arra is, hogy a napokban olyan hírek is elkezdtek terjedni, hogy a kvótapénzek vagy a mitigáció (kibocsátáscsökkentés) a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz fog tartozni, ami egyre több félreértést szült.

„Mi azt gondoljuk, hogy az élő környezetért felelős minisztériumnál egyben lenne szükség a klímavédelem koordinálására a kormányzaton belül.

A génmódosítás, a génmegőrzés köre pedig az Agrárminisztériumnál jelenik meg.

Az elmúlt időkben ez a természetvédelmi államtitkárság feladata volt, és azt gondoljuk, hogy ott is kell maradnia az élő környezetért felelős minisztériumon belül” – mondta a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke.

Farkas István Tamás arról is beszélt, mennyire fontos az önálló környezetvédelmi tárca létrehozása. Mint fogalmazott, rendkívül nagy öröm számukra, hogy egy önálló minisztériumot kapott a Tisza-kormánytól a környezetvédelem. Erre nem volt példa az elmúlt 16 évben, és szerinte háttérbe szorult ez a terület a kormányzati munkában. Remélik, hogy a jövőben fontosabbá válik az új kormányzat működése során.

A közös közleményben Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország igazgatója azt emelte ki, hogy a klímaválság nem gazdasági, hanem létezési kérdés. Úgy véli, a tiszta víz és az élhető környezet megőrzése a Kárpát-medencében csak akkor lehetséges, ha a klímaügyet felszabadítják a rövid távú pártpolitika alól és oda helyezik, ahová való: a természet és a környezetvédelem szívébe.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések
Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra

Több százmillió forintos, nyíltan a 2026-os választási kampányt szolgáló állami támogatás landolt Mága Zoltán hegedűművész köreinél. Ezt bizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket Nagy Ervin és Molnár Áron hozott nyilvánosságra. A közzétett iratok egyértelműen cáfolják Hankó Balázs miniszter korábbi nyilatkozatait. A politikus azonnali távozását követelik a közéletből, a bizonyítékokat pedig már átadták a nyomozó hatóságnak - írta meg a 444.hu.

Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?

A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

