A kormányhoz fordultak civil szervezetek, a környezetvédelmi tárca hatásköreinek pontosítását kérik

A Greenpeace Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Naphimnusz Egyesület kezdeményezésére 120 civil szakmai szervezet fordult levélben a kormányhoz. Mint írják, üdvözlik az önálló Élő Környezetért Felelős Minisztérium létrehozását, és támogató szándékkal kérik a tárca egyes hatásköreinek pontosítását.

A Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, a különböző minisztériumok feladatait, hatásköreit felsoroló statútum rendeletben megítélésük szerint „nem teljesen pontosan” írták le az élő környezetért felelős tárca munkarendjét. Farkas István Tamás hozzátette: megértően állnak ahhoz, hogy gyors ütemben zajlik a kormányzati struktúra átalakítása, és vélhetően ezért „nem sikerült elvarrni minden szálat”.

Ugyanakkor az említett 120 civil szervezet közösen egyebek mellett azt kéri, hogy például

a klímavédelem mindenképpen az új tárcához tartozzon.

Farkas István Tamás kitért arra is, hogy a napokban olyan hírek is elkezdtek terjedni, hogy a kvótapénzek vagy a mitigáció (kibocsátáscsökkentés) a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz fog tartozni, ami egyre több félreértést szült.

„Mi azt gondoljuk, hogy az élő környezetért felelős minisztériumnál egyben lenne szükség a klímavédelem koordinálására a kormányzaton belül.

A génmódosítás, a génmegőrzés köre pedig az Agrárminisztériumnál jelenik meg.

Az elmúlt időkben ez a természetvédelmi államtitkárság feladata volt, és azt gondoljuk, hogy ott is kell maradnia az élő környezetért felelős minisztériumon belül” – mondta a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke.

Farkas István Tamás arról is beszélt, mennyire fontos az önálló környezetvédelmi tárca létrehozása. Mint fogalmazott, rendkívül nagy öröm számukra, hogy egy önálló minisztériumot kapott a Tisza-kormánytól a környezetvédelem. Erre nem volt példa az elmúlt 16 évben, és szerinte háttérbe szorult ez a terület a kormányzati munkában. Remélik, hogy a jövőben fontosabbá válik az új kormányzat működése során.

A közös közleményben Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország igazgatója azt emelte ki, hogy a klímaválság nem gazdasági, hanem létezési kérdés. Úgy véli, a tiszta víz és az élhető környezet megőrzése a Kárpát-medencében csak akkor lehetséges, ha a klímaügyet felszabadítják a rövid távú pártpolitika alól és oda helyezik, ahová való: a természet és a környezetvédelem szívébe.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.