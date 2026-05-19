ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.07
usd:
310.81
bux:
132249.22
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismerteti a dán uniós elnökség programját az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. július 8-án.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo

Európai parlamenti mandátumokat adott ki az NVB

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kiadta Bogdán Csabának és Weisz Viktornak a Magyar Péter és Tarr Zoltán országgyűlési képviselővé választása okán, összeférhetetlenség miatt megüresedett európai parlamenti (EP-) mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi online ülésén.

A 2024-es európai parlamenti választáson a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) listájának első helyéről szerzett mandátumot Magyar Péter és a lista 3. helyéről Tarr Zoltán, de az április 12-ei parlamenti választáson mindketten országgyűlési képviselői mandátumot szereztek.

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló törvény szerint az EP tagja nem lehet országgyűlési képviselő. Az EP május 9-ei hatállyal állapította meg Magyar Péter és Tarr Zoltán európai parlamenti képviselői megbízatásának megszűnését összeférhetetlenség miatt.

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén azt – a listán eredetileg szereplő jelöltek közül – a párt által megnevezett jelöltnek kell kiadni.

A Tisza Párt törvényes képviselője a rendelkezésre álló határidőben Magyar Péter helyére a lista 8. helyén szereplő Bogdán Csabát, Tarr Zoltán helyére pedig a lista 9. helyén szerelő Weisz Viktort jelentette be.

Mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, az NVB kedden kiadta a mandátumot Bogdán Csabának és Weisz Viktornak.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni.

Kezdőlap    Belföld    Európai parlamenti mandátumokat adott ki az NVB

európai parlament

mandátum

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog
Kegyelmi botrány minden tudnivalóval

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog
Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi botrány iratainak egy részét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az elhangzottakra már az államfő és a Fidesz is reagált. Sulyok Tamás közölte: átadja Magyar Péternek a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá”. Két ügyvéd is reagált.
 

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

A szócsatának különös pikantériát ad, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetője jelenleg Windisch László, aki együtt él Varga Judittal, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségével. Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni”, és nem volt információjuk a Tisza május 17-i sajtótájékoztatójáig az épület pincéjében talált dokumentumokról.
 

Ruff Bálint újabb rendkívül fontos pozíciót kapott

A Reuters így látja Magyar Péter lengyelországi látogatását

Több változás nyomán megrövidült Magyar Péter ausztriai programja

Megint nyitva lesz a Karmelita, minden az érdeklődéstől függ

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

A tavalyi rekord lakásáremelkedés közepette a budapestiek szeme sem maradt szárazon, ezért kíváncsiak voltunk, hogy meddig nőhetnek még, ha nőnek még egyáltalán az árak, van-e még tér az emelkedésre az Otthon Start-árplafonnal kompatibilis lakások piacra érkezésével, illetve, hogy mekkora üzlet lehet még a bérbeadás a fővárosban. Lakóingatlanpiaci Hangulatfelmérésünk második részében a fővárosra fókuszálunk, ott is elsősorban a lakásárakra, a bérbeadásokra és arra, hogy vajon megéri-e még befektetési célra lakóingatlant vásárolni, és kinek. Az is ebből a részből derül ki, hogy mit tartanak a felmérés válaszadói a Tisza-kormány legfontosabb feladatának. 10 ingatlanpiaci szakértő segít megfejteni, hogy mi várható a lakáspiacon az előttünk álló időszakban. A téma és a megkérdezettek egy része is ott lesz majd a Portfolio Property x konferencián, érdemes regisztrálni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben

Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben

Mutatjuk a szakértők tanácsait, hogyan kerülhetők el a súlyos hibák, pótdíjak, bírságok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 12:50
Kegyelmi botrány minden tudnivalóval – Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog
2026. május 19. 12:34
Nem mondott le a Fidesz oldalán kampányoló független polgármester, ez lett a vége
×
×