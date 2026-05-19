Európai parlamenti mandátumokat adott ki az NVB

A 2024-es európai parlamenti választáson a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) listájának első helyéről szerzett mandátumot Magyar Péter és a lista 3. helyéről Tarr Zoltán, de az április 12-ei parlamenti választáson mindketten országgyűlési képviselői mandátumot szereztek.

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló törvény szerint az EP tagja nem lehet országgyűlési képviselő. Az EP május 9-ei hatállyal állapította meg Magyar Péter és Tarr Zoltán európai parlamenti képviselői megbízatásának megszűnését összeférhetetlenség miatt.

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén azt – a listán eredetileg szereplő jelöltek közül – a párt által megnevezett jelöltnek kell kiadni.

A Tisza Párt törvényes képviselője a rendelkezésre álló határidőben Magyar Péter helyére a lista 8. helyén szereplő Bogdán Csabát, Tarr Zoltán helyére pedig a lista 9. helyén szerelő Weisz Viktort jelentette be.

Mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, az NVB kedden kiadta a mandátumot Bogdán Csabának és Weisz Viktornak.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni.