2026. május 19. kedd Ivó, Milán
USA, Washington DC, The White House, evening.
Nyitókép: Walter Bibikow/Getty Images

Három ország javaslatára elhalasztotta az iráni támadást Washington

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a - szavai szerint - keddre tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán washingtoni idő szerint hétfőn délután megjelent bejegyzésében az Iránnal zajló „komoly tárgyalásokra” hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak, valamint a Közel-Kelet minden államának is „nagyon elfogadható” lesz, és magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez.

„Utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, Daniel Caine-t, az egyesített vezérkar főnökét és az Egyesült Államok hadseregét, hogy nem indítjuk meg a tervezett támadást Irán ellen holnap, ugyanakkor arra is utasítást adtam, hogy álljanak készen egy teljes és átfogó támadásra Irán ellen” – ismertette az elnök, hozzátéve, hogy a katonai akció megindul, amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást kötni.

Donald Trump nem sokkal internetes bejegyzése előtt, szintén hétfőn a The New York Post című napilapnak adott interjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok nem tesz engedményt Iránnak, a megegyezésre rendelkezésre álló idő pedig fogytán van, és Irán „tudja, hogy mi fog történni hamarosan”.

Még vasárnap fehér házi illetékesek azt közölték, hogy az elnök keddre összehívta nemzetbiztonsági kabinetjét.

Az Egyesült Államok hadseregének Középső Parancsnoksága (CENTCOM) hétfőn közzétett frissített adatai szerint az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád jegyében visszafordított hajók száma 85-re emelkedett. A Közel-Keletért is felelős irányítási törzs egy nappal korábban még 81 visszafordított hajóról tett bejelentést.

Meghalt egy újabb hantavírusos beteg, ám ő nem a hajón fertőződött meg, vizsgálat indult

Egy coloradói felnőtt hantavírus-fertőzés következtében vesztette életét - közölték az amerikai hatóságok. Nagy-Britannia mindeközben kísérleti vírusellenes gyógyszert kapott Japántól. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a megbetegedések nem jelentenek világjárvány-kockázatot.

Váratlan fordulatot vesz az időjárás: berobban a kora nyárias meleg a hosszú hétvégére, indulhat a szabadtéri tervezés

A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik.

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

