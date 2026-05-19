Újabb döntés az NKA ügyében: felfüggesztették az NKTK vezérigazgatóját

„A mai napon felfüggesztem vezérigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján” – írta Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán. Krucsainé a pályázati pénzek kifizetését lebonyolító Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezérigazgatója volt.

Miniszterként Tarr Zoltánnak az a célja, hogy a tárcájához tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmát, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát – fogalmazott.

Belső vizsgálat tisztázza a helyzetet, a már zajló eljárások végéig a tárcánál minden szükséges támogatást megadnak a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget. „Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is” – olvasható.