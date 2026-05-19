Két áldozat egyetlen nap alatt a veszprémi viadukton

A veol.hu információi szerint a hétfő reggeli órákban rendőrök jelentek meg a veszprémi völgyhídnál, mert a város egyik legismertebb pontján egy középkorú, Várpalota környékéről származó férfi öngyilkosságot követett el, mikor leugrott a hídról.

A helyi portál szerint fél három után nem sokkal ismét rendőrök jelentek meg a völgyhídon. Úgy tudják, ezúttal egy 45 éves budapesti férfi ugrott le, és a helyszínen életét vesztette. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a személy nem élte túl az ugrást. Jelenleg általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják a történteket.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!