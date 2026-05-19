Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a hazai kamatkörnyezet, és mind a kötvénypiacokon, mind az egyéb releváns pénzügyi piacokon érdemi hozamcsökkenés zajlott le. Ez indokolja a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatozásának felülvizsgálatát, amelynek célja az adósságkezelés költségeinek mérséklése.

Közölték: új sorozat kerül forgalomba a Fix Magyar Állampapírból (FixMÁP) 2031/Q3 néven, melynek futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,50 százalékra (Egységesített Értékpapír Hozam Mutató-EHM: 6,66 százalék) mérséklődik az eddigi 7 százalékról. Az új sorozat május 22-től vásárolható meg, a jelenlegi 2031/Q2 nevű FixMÁP-sorozat május 21-ig érhető el.

Az új Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozat ezentúl is 1-5 éves távon nyújt majd biztonságos és likvid befektetést, sávosan emelkedő 6,0-7,0 százalék (EHM: 6,47 százalék) közötti kamatozással, és május 22-től lesz megvásárolható. A jelenleg futó 2031/M2 MÁP Plusz sorozatból, melynek kamata 6,50-7,50 százalék, május 21-ig vásárolható.

A MÁP Plusz nyomdai változatának kamata is csökken, az új sorozat 5,0-6,25 (EHM: 5,73 százalék) százalék közötti sávban emelkedik az öt év során az eddigi 5,50-6,75 százalékról.

Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) május 18-án meghirdetésre kerülő új sorozatai esetén is 0,5 százalékpontos kamatmérséklést vezet be az ÁKK Zrt: a KTJ-I új kamata 5,0 százalékra (EHM: 5,00 százalék), míg a KTJ-II kamata 5,5 százalékra (EHM: 5,36 százalék) mérséklődik.

Kitértek arra, hogy az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, finanszírozási helyzetet és ezeknek megfelelően dönt az optimális adósságszerkezetről és finanszírozási kondíciókról. Ezzel a rugalmassággal biztosítja, hogy az állam finanszírozása egész évben stabil, átlátható és biztonságos maradjon.