Elragadta a viharos Balaton a csónakost

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai május 17-én 18 óra 19 perckor a Paloznak előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy egy csónakos az erős, viharos szél miatti hullámzásban elsodródott és nem tudott partra jutni – írja beszámolójában a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi a rendőröknek elmondta, hogy a viharban már nem volt ereje visszaevezni a szárazföldre, ezért kimentették és a kikötőbe vontatták.