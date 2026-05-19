Elragadta a viharos Balaton a csónakost

Egy férfi csónakját elsodorta az erős szél és a hullámzás, és saját erejéből nem tudott visszajutni a partra.
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai május 17-én 18 óra 19 perckor a Paloznak előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy egy csónakos az erős, viharos szél miatti hullámzásban elsodródott és nem tudott partra jutni – írja beszámolójában a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A férfi a rendőröknek elmondta, hogy a viharban már nem volt ereje visszaevezni a szárazföldre, ezért kimentették és a kikötőbe vontatták.
