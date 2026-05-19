A britek elleni hokimeccs és egy Premier League-összecsapás viszi a napot – sport a tévében

A klímaváltozás miatt a következő évtizedekben a kukoricatermesztés gazdaságtalanná válhat Magyarország jelentős részén, különösen az Alföldön. Bár a növény nem tűnik el teljesen az országból, a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a hazai mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell. A hagyományos termesztési módokat új technológiák, a kukoricát pedig szárazságtűrő növénykultúrák, például a cirok válthatják fel - írja ezt friss kutatásában a Klímapolitikai Intézet.