A britek elleni hokimeccs és egy Premier League-összecsapás viszi a napot – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kosárlabda, férfi NB I, döntő, 2. mérkőzés, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Sport 1
16.00: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Lettország-Ausztria
19.30: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Magyarország - Nagy-Britannia
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Miami Marlins-Atlanta Braves
Eurosport 1
13.00: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 10. szakasz
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Tottenham Hotspur