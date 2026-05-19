Bemutatták az új tankot, ami a jövőben a NATO keleti határát őrizheti – videó

A cseh CSG és a török FNSS bemutatta a CFL-120 Karpat tankot, ami egy új, közepes harckocsi. A pozsonyi IDEB 2026 szakkiállításon debütált katonai jármű a fejlesztők szerint könnyebb, gyorsabban telepíthető alternatívát kínál a hagyományos nehéz harckocsikkal, így például a Leopard 2 vagy az M1A2 Abrams modellekkel szemben, miközben megőrzi a nyugati szabványoknak megfelelő tűzerő – írja a Neokohn beszámolója nyomán a vg.hu.

A CFL-120 Karpat az FNSS lánctalpas harcjármű-fejlesztési tapasztalatát, a CSG gyártási kapacitását, valamint az olasz Leonardo által fejlesztett HITFACT MkII toronyrendszert ötvözi. A lövegtornyon egy 120 milliméteres ágyú kapott helyet, ami kompatibilis a NATO-lőszerekkel. Elnevezése vélhetően a Kárpátokra utal, ami logikus választás egy közép-európai kötődésű haditechnikai projektnél, különösen úgy, hogy a járművet Pozsonyban mutatták be, és a NATO keleti szárnyára optimalizálták.

A közepes tank fejlesztése tükrözi az orosz-ukrán háború során megváltozott hadviselési szemléletet: a modern konfliktusokban a mobilitás, a gyors telepíthetőség és a logisztikai fenntarthatóság legalább olyan fontos lehet, mint a vastag páncélzat vagy a puszta tűzerő.

Így a 34 tonnás jármű voltaképpen átmenetet képez a gyalogsági harci járművek és a 60-70 fonnás fő harckocsik között. A fejlesztők szerint a Karpat képes lehet ugyanazokat a páncéltörő feladatokat ellátni, mint a nehéz harckocsik, miközben jóval mozgékonyabb és olcsóbban üzemeltethető.

A CFL-120 Karpat-ot kimondottan az intenzív műveletekre és a NATO keleti szárnyának gyors megerősítésére optimalizálták. A cél egy olyan platform létrehozása volt, amely gyorsan átcsoportosítható, könnyebben szállítható vasúton vagy taktikai légi úton, és gyengébb infrastruktúrán – például kisebb teherbírású hidakon – is képes működni.

A fejlesztés során a legénység védelmére is nagy hangsúlyt fektettek: a lőszer a torony külön rekeszében kapott helyet, elkülönítve az emberektől, így egy találat esetén kisebb az esélye egy végzetes robbanásnak.

A CFL-120 Karpat egyik legfontosabb előnye ugyanakkor a mobilitás lehet: a hátul elhelyezett dízelmotor és a teljesen automata sebességváltó révén a jármű akár 70 kilométer/órás sebességre is képes, miközben hatótávolsága elérheti a 450 kilométert.

Elemzők szerint a CFL-120 Karpat előtt jelentős exportlehetőségek nyílhatnak Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Afrikában is. Sok ország ugyanis korszerű páncélos képességekre törekszik, ugyanakkor nem rendelkezik elegendő infrastruktúrával vagy pénzügyi háttérrel nagyszámú nehéz harckocsi üzemeltetéséhez – írja a lap.