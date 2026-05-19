2026. május 19. kedd Ivó, Milán
San Diego, CA - May 18: Police officers stand guard at the Islamic Center of San Diego after a shooting on May 18, 2026 in San Diego, CA. (Photo by K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune via Getty Images)
Nyitókép: K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune via Getty Images

Elvitte a gyerek fegyvereket, merényletet hajtott végre egy társával

Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra; a támadásban legkevesebb három ember meghalt – közölték helyi hatóságok hétfőn. Később arról is tájékoztattak, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt.

Scott Wahl, San Diego rendőrfőnöke a helyi idő szerint kora este tartott második sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lövöldözés előtt mintegy két órával az egyik tizenéves elkövető anyja bejelentést tett a rendőrségen. A nő közölte, hogy gyermeke, aki korábban öngyilkosságról beszélt, katonai terepruhába öltözve egy társával ismeretlen helyre távozott. Azt is elmondta, hogy eltűnt több, az otthonukban tartott fegyver, és az autójuk.

A 17 és 18 éves fiatalok egy mecsettel egybeépült iszlám központnál nyitottak tüzet az ott tartózkodókra. A három halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt. A rendőrparancsnok úgy fogalmazott, hogy a biztonsági őr fellépése életeket mentett és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá.

Scott Wahl hangsúlyozta, hogy a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet.

A hatóság képviselője azt is közölte, hogy a támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek.

A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra, a két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg, halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta.

A támadás célpontja San Diego és környéke legnagyobb mecsetje volt; a hozzáépült iszlám központban iskola működött, amelynek diákjait biztonságban evakuálták.

Nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev, szuperhatalomhoz látogat Putyin – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni

Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

