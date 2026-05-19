2026. május 19. kedd
Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Manchester City - Sevilla mérkőzésén a pireuszi Karaiszkakisz Stadionban 2023. augusztus 16-án.
A Manchester Citynél Pep Guardiola távozására készülnek

Angol sajtóhírek szerint az idény végén – gyakorlatilag a Premier League vasárnapi zárófordulója után – távozik posztjáról Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere.

„A klubtörténet legnagyobb menedzserét széles körben minden idők egyik legjobb menedzsereként tartják számon, és az Etihad Stadionban eltöltött ragyogó időszakát akár egy hetedik Premier League-címmel is megkoronázhatja, miután ebben a szezonban már megnyerte az FA-kupát és a Carabao-kupát” – írta róla a BBC, s a kitétel igaz, lehet még bajnok is a City, de ehhez meg kell nyernie mindkét hátralévő mérkőzését, s főleg az Arsenalnak botlania kellene az utolsó fordulóban.

A Guardiola jövőjével kapcsolatos találgatások hónapok óta folynak, függetlenül attól, hogy a szerződése 2027 nyaráig szól.

A klubnál azonban felkészültek a várható távozására, úgy tudni, hogy a keret tagjai is számítanak erre a szezon utolsó, Villa elleni mérkőzése után.

A klub állítólag fontolgatja, hogy a kibővített Északi Lelátót a távozó menedzserről nevezzék el.

Guardiola 17 jelentős trófeához – összesen 20-hoz – vezette a Cityt, beleértve hat Premier League-bajnoki címet, a Bajnokok Ligáját, három FA-kupát és öt Ligakupát a Citynél eltöltött 10 éve alatt.

A legesélyesebb utódjelölt a Chelsea-től újévkor menesztett Enzo Maresca, aki Guardiola alatt dolgozott már a Citynél.

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt támadta. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

