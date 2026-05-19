A Manchester Citynél Pep Guardiola távozására készülnek

„A klubtörténet legnagyobb menedzserét széles körben minden idők egyik legjobb menedzsereként tartják számon, és az Etihad Stadionban eltöltött ragyogó időszakát akár egy hetedik Premier League-címmel is megkoronázhatja, miután ebben a szezonban már megnyerte az FA-kupát és a Carabao-kupát” – írta róla a BBC, s a kitétel igaz, lehet még bajnok is a City, de ehhez meg kell nyernie mindkét hátralévő mérkőzését, s főleg az Arsenalnak botlania kellene az utolsó fordulóban.

A Guardiola jövőjével kapcsolatos találgatások hónapok óta folynak, függetlenül attól, hogy a szerződése 2027 nyaráig szól.

A klubnál azonban felkészültek a várható távozására, úgy tudni, hogy a keret tagjai is számítanak erre a szezon utolsó, Villa elleni mérkőzése után.

A klub állítólag fontolgatja, hogy a kibővített Északi Lelátót a távozó menedzserről nevezzék el.

Guardiola 17 jelentős trófeához – összesen 20-hoz – vezette a Cityt, beleértve hat Premier League-bajnoki címet, a Bajnokok Ligáját, három FA-kupát és öt Ligakupát a Citynél eltöltött 10 éve alatt.

A legesélyesebb utódjelölt a Chelsea-től újévkor menesztett Enzo Maresca, aki Guardiola alatt dolgozott már a Citynél.