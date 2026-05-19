Gyújtogatókat keres a rendőrség: lángba borítottak egy autót Érden

Az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 13110/1014/2026. bü. számon rongálás miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen – írja közleményében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A felvételen látható személyek május 15-én az éjszakai órákban Érden, egy parkolóban szándékosan megrongáltak egy személyautót, amelyet gyúlékony anyaggal lelocsoltak, majd miután azt felgyújtották, a helyszínről elmenekültek. Az autó teljesen kiégett és megsemmisült, amellyel mintegy 25 millió forint kárt okoztak.

Az RTL riportjából kiderült, hogy az autó mellett lévő villanypózna és a villanyvezeték is megrongálódott. A tulajdonos azt a flakont is megtalálta később, amelyben a gyúlékony folyadékot odavitték. Úgy tudja egyébként, Érden már több hasonló eset is előfordult.