Irán új békeajánlattal jelentkezett, a legfontosabb kérdést azonban halogatják

Irán új békejavaslatot küldött az Egyesült Államoknak. A feltételek nagyrészt megegyeznek a Washington által korábban már elutasított ajánlattal, egy magas rangú iráni tisztségviselő szerint azonban az amerikai fél több ponton is nagyobb rugalmasságot mutatott – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A javaslat pakisztáni közvetítéssel jutott el az Egyesült Államokhoz. Pakisztán adott otthont az eddigi egyetlen tárgyalási fordulónak is, és bár egy forrás megerősítette az ajánlat átadását, jelezte, hogy nehézkes a haladás, mindkét fél folyamatosan változtat az igényein.

Teherán javaslata főként a fegyveres konfliktus lezárására, a Hormuzi-szoros megnyitására, valamint a tengeri kereskedelmet érintő szankciók feloldására koncentrál. Ám az iráni nukleáris programmal és az urándúsítással kapcsolatos vitás kérdéseket későbbi tárgyalási fordulókra halasztanák.

Az előző, hasonló tartalmú ajánlatot Donald Trump a múlt héten egyszerűen „szemétnek” nevezte.

Egy befolyásos iráni forrás szerint viszont Washington több ponton is engedett követeléseiből. Az Egyesült Államok állítólag hajlandó lenne felszabadítani Irán külföldi bankokban befagyasztott eszközeinek egynegyedét. Ez az összeg több tízmilliárd dollárt tesz ki, Teherán azonban a teljes zárolt vagyon hozzáférhetővé tételét követeli. Emellett Washington nagyobb rugalmasságot mutatott abban is, hogy Irán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete mellett folytathassa bizonyos békés célú nukleáris tevékenységeit.

Az iráni Taszním hírügynökég odáig merészkedett, hogy azt állítota, az USA az olajszankciókat is hajlandó lenne felfüggeszteni a tárgyalások idejére, ezt azonban egy amerikai tisztségviselő cáfolta.