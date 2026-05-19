2026. május 19. kedd Ivó, Milán
flags of USA and Iran
Nyitókép: Racide/Getty Images

Irán új békeajánlattal jelentkezett, a legfontosabb kérdést azonban halogatják

Pakisztáni közvetítéssel juttatta el az iráni vezetés az Egyesült Államokhoz, változás azonban nem sok van a Washington által korábban elutasítotthoz képest. Azonban több kérdésben már az USA is engedékenyebb lehet.

Irán új békejavaslatot küldött az Egyesült Államoknak. A feltételek nagyrészt megegyeznek a Washington által korábban már elutasított ajánlattal, egy magas rangú iráni tisztségviselő szerint azonban az amerikai fél több ponton is nagyobb rugalmasságot mutatott – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A javaslat pakisztáni közvetítéssel jutott el az Egyesült Államokhoz. Pakisztán adott otthont az eddigi egyetlen tárgyalási fordulónak is, és bár egy forrás megerősítette az ajánlat átadását, jelezte, hogy nehézkes a haladás, mindkét fél folyamatosan változtat az igényein.

Teherán javaslata főként a fegyveres konfliktus lezárására, a Hormuzi-szoros megnyitására, valamint a tengeri kereskedelmet érintő szankciók feloldására koncentrál. Ám az iráni nukleáris programmal és az urándúsítással kapcsolatos vitás kérdéseket későbbi tárgyalási fordulókra halasztanák.

Az előző, hasonló tartalmú ajánlatot Donald Trump a múlt héten egyszerűen „szemétnek” nevezte.

Egy befolyásos iráni forrás szerint viszont Washington több ponton is engedett követeléseiből. Az Egyesült Államok állítólag hajlandó lenne felszabadítani Irán külföldi bankokban befagyasztott eszközeinek egynegyedét. Ez az összeg több tízmilliárd dollárt tesz ki, Teherán azonban a teljes zárolt vagyon hozzáférhetővé tételét követeli. Emellett Washington nagyobb rugalmasságot mutatott abban is, hogy Irán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete mellett folytathassa bizonyos békés célú nukleáris tevékenységeit.

Az iráni Taszním hírügynökég odáig merészkedett, hogy azt állítota, az USA az olajszankciókat is hajlandó lenne felfüggeszteni a tárgyalások idejére, ezt azonban egy amerikai tisztségviselő cáfolta.

Ígéretéhez híven a kormányfő keddi rendkívül tájékoztatóján teszi nyilvánossá K. Endre kegyelmi kérvényének és büntetése elengedésének részleteit. Ismert, a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese idő előtt szabadult Novák Katalin elnöki kegyelmének köszönhetően.
 

Szappanoperába való civakodással folytatódik a brit Munkáspárt vezetőválasztási drámája, amely egyben meghatározza, ki lehet Keir Starmer utódja a kormány élén. Most az robbantotta fel a közéletet, hogy az egyik esélyes visszaléptetné az országot az Európai Unióba. Egyetlen választókerület eldöntheti a brit kormányfői poszt sorsát, ha változott az emberek véleménye az ügyben.
