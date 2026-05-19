MNB: devizával jól állunk, az aranyunkra viszont rájár a rúd

Áprilisban 1897,8 millió euróval 60,630 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai – írja a vg.hu a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett előzetes adatai alapján.

A devizában tartott eszközök állománya 2026,1 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,389 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval 13,978 milliárd euróra csökkent.

A devizatartalékok márciusban csökkentek, és a lap akkor úgy látta, hogy az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására. A szakértők rámutattak, hogy az MNB adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadtak.

Ennek az lett az eredménye, hogy az arany ára dollárban 11,8 százalékot zuhant márciusban: a február végi 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra szakadt be.

Az MNB 2024-ben rekordszintre, 110 tonnára növelte az ország aranykészletét, így a régióban hazánk rendelkezett az egy főre jutó legmagasabb aranytartalékkal. Azonban a biztonságos menedéknek tartott nemesfém árfolyama látványosat zuhant pénteken: az azonnali piaci ár 1,5 százalékkal, unciánként 4579 dollár közelébe esett, ami nagyjából 1,4 millió forintnak felel meg unciánként, 307 forint körüli dollárárfolyammal számolva.

Az arany árának esése mögött elsősorban az amerikai hozamok emelkedése és a dollár erősödése áll. A nemesfém nem fizet kamatot, ezért amikor az állampapírhozamok feljebb mennek, a befektetők egy része inkább a kamatozó eszközök felé fordul.