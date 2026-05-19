ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.72
usd:
310.44
bux:
132439.86
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MNB/YouTube

MNB: devizával jól állunk, az aranyunkra viszont rájár a rúd

Infostart

A jegybank friss adatai szerint áprilisban javult Magyarország nemzetközi tartaléka, miután kétmilliárd euróval bővült a devizaállomány, ám az aranytartalék továbbra is érzékenyen reagál a világpiaci változásokra.

Áprilisban 1897,8 millió euróval 60,630 milliárd euróra nőttek az ország nemzetközi tartalékai – írja a vg.hu a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett előzetes adatai alapján.

A devizában tartott eszközök állománya 2026,1 millió euróval nőtt a múlt hónapban 44,389 milliárd euróra, míg az aranytartalék értéke 111 millió euróval 13,978 milliárd euróra csökkent.

A devizatartalékok márciusban csökkentek, és a lap akkor úgy látta, hogy az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a nemzeti bank devizatartalékainak alakulására. A szakértők rámutattak, hogy az MNB adatai szerint a devizatartalékok 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. A devizatartalékok a februári 59,864 milliárd euróról 58,732 milliárd euróra estek, ezen belül az aranytartalék 15,520 milliárdról 14,089 milliárd euró értékűre apadtak.

Ennek az lett az eredménye, hogy az arany ára dollárban 11,8 százalékot zuhant márciusban: a február végi 5235,85 dollárról az arany spot jegyzése unciánként 4618,55 dollárra szakadt be.

Az MNB 2024-ben rekordszintre, 110 tonnára növelte az ország aranykészletét, így a régióban hazánk rendelkezett az egy főre jutó legmagasabb aranytartalékkal. Azonban a biztonságos menedéknek tartott nemesfém árfolyama látványosat zuhant pénteken: az azonnali piaci ár 1,5 százalékkal, unciánként 4579 dollár közelébe esett, ami nagyjából 1,4 millió forintnak felel meg unciánként, 307 forint körüli dollárárfolyammal számolva.

Az arany árának esése mögött elsősorban az amerikai hozamok emelkedése és a dollár erősödése áll. A nemesfém nem fizet kamatot, ezért amikor az állampapírhozamok feljebb mennek, a befektetők egy része inkább a kamatozó eszközök felé fordul.

Kezdőlap    Gazdaság    MNB: devizával jól állunk, az aranyunkra viszont rájár a rúd

varga mihály

mnb

euró

jegybankelnök

bejelentés

arany

tartalék

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog
Kegyelmi botrány minden tudnivalóval

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog
Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi botrány iratainak egy részét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az elhangzottakra már az államfő és a Fidesz is reagált. Sulyok Tamás közölte: átadja Magyar Péternek a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá”. Két ügyvéd is reagált.
 

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni”. Nem volt információjuk az épület pincéjében talált dokumentumokról.
 

Ruff Bálint újabb rendkívül fontos pozíciót kapott

A Reuters így látja Magyar Péter lengyelországi látogatását

Több változás nyomán megrövidült Magyar Péter ausztriai programja

Megint nyitva lesz a Karmelita, minden az érdeklődéstől függ

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatunk egy részvényt, ami most 40 százalékkal többet érhet!

Mutatunk egy részvényt, ami most 40 százalékkal többet érhet!

Találtunk egy részvényt, amelyben nem csak, hogy egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb trendjei, de a nagy AI-forradalom következő lépcsőjének is kulcsszereplője lehet a szóban forgó cég. Ráadásul a napokban több friss céláremelés jött a részvényre, ami tovább fokozhatja az érdeklődést a papír iránt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszálltak a BMW és az Audi ellenőrei a hazai akkumulátorgyárba: végre kiderült a teljes igazság a működésről

Kiszálltak a BMW és az Audi ellenőrei a hazai akkumulátorgyárba: végre kiderült a teljes igazság a működésről

A világ akkumulátorgyárai közül elsőként a CATL debreceni üzeme szerezte meg a német autóipari szereplők által alapított RSCI fenntarthatósági tanúsítványát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 11:31
Megvan, ki építheti meg az új szerb-magyar olajvezetéket
2026. május 19. 07:07
Alacsonyabb kamatra váltanak népszerű állampapírok
×
×