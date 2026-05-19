Hoki-vb: a sportigazgató szerint ez minden idők legerősebb magyar válogatottja, kedden jön a sorsdöntő meccs

A magyar férfi jégkorong-válogatottnak nem sikerült pontot szereznie az első két mérkőzésén a svájci elit világbajnokságon. Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a finnektől 4–1-re, míg az osztrákoktól 4–2-re kapott ki. A keddi, britek elleni mérkőzés sorsdöntő lehet a bennmaradás szempontjából.

A Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádióban értékelte az első két vb-mérkőzést és a torna eddigi tapasztalatait. Kovács Attila úgy fogalmazott, alapvetően nem olyan eredmények születtek, mint amilyenekre előzetesen számítottak. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a finnek ellen nem volt reális esély a győzelemre. Ettől függetlenül volt egy meccstervük az északiak ellen, amit szerinte a találkozó nagy részében azért sikerült is megvalósítani. Kiemelte, hogy

a finn válogatottnak van egy olyan sora az NHL-ben szereplő Florida Panthers csapatában játszó Aleksander Barkov vezetésével, amit nem csak a magyar válogatottnak lesz nehéz tartani ezen a vb-n.

Úgy véli, összességében jó meccset játszott a magyar csapat Finnország ellen, és az osztrákok elleni teljesítmény is elfogadható volt, de a vb második meccsén „néhány buta kiállítás” gyakorlatilag szertefoszlatta a győzelemről szőtt álmokat.

Kovács Attila szerint nyilván minden sportoló számára nehéz megélni egy-egy ilyen szituációt, hiszen mindenki nyerni szeretne valamennyi meccsen. Ugyanakkor a torna előtti esélylatolgatás során kalkuláltak azzal, hogy beleférhet az Ausztria elleni vereség. A Nagy-Britannia elleni keddi meccs viszont nagyon fontos lesz, és ezt az összes magyar játékos átérzi.

A sportigazgató elmondása szerint jelenleg pozitív a hangulat a csapaton belül, nagyon készülnek a következő összecsapásra. Felhívta a figyelmet arra, hogy hét mérkőzésből áll a világbajnokság csoportköre, és még csak kettőn van túl a magyar csapat, úgyhogy bőven van még lehetőség a javításra.

„Öt nagyon fontos, kiemelt mérkőzés következik a magyar jégkorong szempontjából, amelyeken játékosaink szeretnék a legjobb teljesítményt kihozni magukból”

– tette hozzá Kovács Attila.

Mint fogalmazott, lehetnek még akár óriási meglepetések is, és messze van a csoportkör vége, de nem kizárt, hogy Nagy-Britannia ellen dől el a bennmaradás. Azt gondolja, a csoportellenfelek közül a játékerő tekintetében a brit csapat a legalacsonyabban rangsorolt.

Papíron ez minden idők legerősebb magyar válogatottja, amire Kovács Attila szerint büszkék lehetünk.

Kiemelte, hogy a magyar keretből többen is komoly külföldi bajnokságokban, a tengerentúlon is játszanak, így papíron meg kellene verni a briteket. Természetesen egy ki-ki meccsen bármi megtörténhet, ha kulcspillanatokban szerencsésen pattan a korong, vagy jól teljesít a kapus, az a briteknek is kedvezhet. „Mindent meg kell tennünk azért, hogy ne a szerencsefaktor döntsön” – jegyezte meg a sportigazgató.

A magyar stáb eddig elégedett a svájci vb-n tapasztalt körülményekkel, lehetőségekkel. Mint fogalmazott, nem akkora meglepetés, hogy egy A-csoportos világbajnokságon minden adott ahhoz, hogy jól lehessen teljesíteni. A háttérben tevékenykedő magyar szakemberek is nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a körülmények ideálisak legyenek.

Külön megemlítette a svájci jégcsarnokokat, amelyek valóban első osztályúak, és megítélése szerint a tengerentúlon is megállnák a helyüket. „Semmilyen kritika nem érheti a rendezőket. A szállodában is minden rendben van, a német válogatottal vagyunk egy helyen. Azt gondolom, hogyha ez nekik megfelel, akkor nekünk is meg kell hogy feleljen” – fogalmazott Kovács Attila.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.