Republikon: teljesen felborult Orbán Viktor és Magyar Péter megítélése

A magyar politika alapjaiban rázkódott meg áprilisban, amikor a választók abszolút többsége leszavazta az Orbán Viktor által megtestesített rendszert. Bár Magyar Pétert korábban sokáig kritizálták az „egyszemélyes show-ja” miatt, a győzelem teljesen átírta a társadalmi megítélését. Egy hónappal a történelmi választás után a Republikon Intézet május 8. és 13. között elvégzett kutatása számszerűsítette a két politikus közötti különbséget.

A felmérés adatai szerint a megkérdezettek abszolút többsége kedveli az új miniszterelnököt, a népesség egyharmada nagyon, további egynegyede inkább kedveli őt. A Magyar Pétert nem kedvelők aránya összesen 25 százalék. Orbán Viktort a teljes népesség abszolút többsége nem kedveli; a választókorúak fele egyáltalán nem kedveli őt, további 11 százalék inkább nem kedveli. Összesen 29 százalék nyilatkozott a leköszönő miniszterelnökről pozitívan. Magyar Péter népszerűsége pontosan kétszerese Orbán Viktorénak – olvasható a Republikon közleményében.

Pártok szerinti bontásban az látható, a Tisza szavazóinak 88 százaléka kedveli az új miniszterelnököt, 52 százalék nagyon, 36 inkább. A Fidesz szavazóinak 81 százaléka nem kedveli Magyar Pétert, 4 százalék kedveli, a fideszesek 13 százaléka nem tudja hova tenni őt. A kutatás szerint a Tisza szavazói negatívabb véleménnyel vannak Orbán Viktorról, mint a Fidesz-szavazók Magyar Péterről.

A tiszások 75 százaléka egyáltalán nem kedveli a leköszönő miniszterelnököt, további 14 százalékuk inkább nem kedveli őt. A Fidesz szavazóinak 71 százaléka nagyon kedveli Orbánt, ez az eddigi legrosszabb szereplése párton belül, de még így is az abszolút többség szeretetét élvezheti. 20 százalék inkább kedveli őt. A Mi Hazánk szavazók mintája kicsi, ami magas hibahatárral jár, de a párt tábora meglehetősen megosztottnak mondható; Magyarral szemben bizonytalanabbak, közel felük nem tudja, mit gondoljon róla. Orbánt könnyebben elhelyezik, a Mi Hazánk szavazóinak közel fele kedveli őt, egyharmaduk nem kedveli, a többiek bizonytalanok.

Mint írják, egy hónappal a választás után már egyértelmű, hogy a vezérek népszerűségi harca eldőlt. A Tisza-győzelem lendülete a frissen beiktatott miniszterelnök magas népszerűségében is megjelenik, akinek jelenleg kétszer annyi támogatója van, mint Orbán Viktornak. Annak ellenére, hogy sokak számára Magyar Péter alapvetően Orbán Viktor legyőzésének eszköze volt, és sokan taktikai okokból szavaztak rá, most úgy tűnik, a sikere kedvezővé tette a társadalmi megítélését.

Hozzáteszik: a választás előtti kutatásaik alapján, bár a Tisza Párt előnye egyértelmű volt, a miniszterelnök-jelöltek megítélése meglehetősen kiegyenlítettnek tűnt, ez azonban teljesen felborulni látszik. „Orbán Viktor nemcsak a miniszterelnöki széket veszítette el, de a legyőzhetetlenség auráját is, amely mindeddig körüllengte és beborította őt, ami elválasztotta mindenki mástól, és amelyen végül ő maga és csapata sem látott át, hozzájárulva a történelmi vereséghez, amire a Fidesz-garnitúra egyértelműen nem volt felkészülve” – zárul a közlemény.