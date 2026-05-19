Megint nyitva lesz a Karmelita, minden az érdeklődéstől függ

Keddi, a kegyelmi ügy témájában tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter azzal zárta a közérdekű információk sorát, hogy Vitézy Dávid közlekedés- és beruházásügyi miniszter kérésére elmondta: új időpontok jelentek meg látogatásra a Szabad Karmelita oldalon.

Kisvártatva Vitézy Dávid a Facebookon maga is megjelentette az információt: most szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete.

„Az első hétvégén kétezer ember élt a lehetőséggel, és egy vezetett túra keretében bejárta Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A regisztrációs helyek múlt héten szinte percek alatt beteltek, ezért most hétvégén folytatódik a program: újra látogatható lesz a két épület, és bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is” – olvasható a miniszter posztjában.

A pünkösdi hétvége miatt most csak szombaton lesznek vezetett túrák, de amennyiben az érdeklődés a korábbihoz hasonló marad, a program a következő hétvégéken is folytatódhat.

Márpedig az érdeklődés elsöprő, percek alatt elfogytak a helyek megint.