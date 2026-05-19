ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.5
usd:
309.61
bux:
132046.37
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi kéz egy ceruzával egy vázlatot rajzol egy vázlatfüzetbe.
Nyitókép: Unsplash

Kiderülhetett, miért vannak többen a jobbkezesek

Infostart

Az Oxfordi Egyetem kutatói szerint az ember sajátos evolúciója vezetett ahhoz, hogy földrészekről és kultúráktól függetlenül az emberek kilencven százaléka jobbkezes.

Az emberi evolúció egyik legkülönösebb rejtélye, hogy 90 százalékunk – kultúrától függetlenül – miért jobbkezes. Egyetlen más főemlősfajnál sem figyeltek meg ilyen mértékű, populációszintű dominanciát. Egy friss kutatás most segíthet rávilágítani a megoldásra – írja a Phys.org cikke nyomán a Telex.

Az Oxfordi Egyetem friss kutatása alapján két meghatározó sajátossága van az emberi evolúciónak: a két lábon járás és az agytérfogat megnövekedése. A kutatók 41 majom- és emberszabású faj adatait elemezve azt vizsgálták, hogy mi a magyarázat a kézpreferencia kialakulására. Figyelembe vették az eszközhasználatot, az étrendet, az élőhelyet, a testtömeget, a szociális felépítést, az agyméretet és a mozgás szerepét. Ezek alapján az ember jócskán kilóg a többi főemlősnél tapasztalható mintázatokból. Azonban amikor két másik tényezőt is beemeltek az elemzésbe, ez a kivételes helyzet eltűnt, ez a két tényező pedig az agyméret és a karok és lábak relatív hosszának aránya volt.

Megállapították továbbá, hogy a korai ember-ősök, mint például az Ardipithecus és az Australopitechus valószínűleg csak enyhe jobbkezességi preferenciát mutattak, nagyjából a mai emberszabású majmokhoz hasonlóan. A Homo emberelődök megjelenésével azonban ez a jobbkezesség felerősödött, már a Homo ergaster, a Homo erectus és a neandervölgyiek esetében is. Érdekes viszont, hogy az Indonéziában kifejlődött, kisebb aggyal rendelkező Homo floresiensis esetén jóval kisebb volt a jobbkéz-dominancia, ami illeszkedik a korábban felvázolt mintába: a kisebb agytérfogat és az, hogy a test egyszerre alkalmazkodott a két lábon járáshoz és a mászáshoz, már eltolja az arányokat.

Az eredmények alapján egy kétlépcsős fejlődés körvonalazódik ki: elsőként a két lábon járás alakult ki, ami felszabadította a kezeket, ez pedig új evolúciós nyomást hozott létre a finom, oldalpreferenciát mutató kézhasználat irányába. Később az agy növekedése és átszerveződése tovább erősítette ezt az irányultságot, míg végül kialakult a ma szinte univerzális jobbkezes dominancia. Az viszont továbbra is nyitott kérdés a kutatók szerint, hogy vajon a kulturális fejlődés is hozzájárult-e a jobbkezesség stabilizálódásához, illetve, hogy egyáltalán miért maradt fenn a balkezesség.

Kezdőlap    Tudomány    Kiderülhetett, miért vannak többen a jobbkezesek

kutatás

orvostudomány

antropológia

evolúció

jobbkezesség

domináns kéz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev, szuperhatalomhoz látogat Putyin – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev, szuperhatalomhoz látogat Putyin – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint

Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint

&quot;Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként&quot; - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 17. 06:00
Jó eséllyel az ön autója is „kémkedhet”
2026. május 16. 16:17
„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jöhet” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is
×
×