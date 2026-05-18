Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én.
Gulyás Gergely: ilyenre 1990 óta nem volt példa

A Fidesz frakcióvezetője szerint lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését, mert három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem.

Gulyás Gergely hétfőn a Facebook-oldalán rámutatott: a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök május 15-én, nem sokkal éjfél előtt felmentette a minisztériumok közigazgatási államtitkárait.

Kiemelte: bár a közigazgatási államtitkárok érdemben működtek együtt az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint az újonnan kinevezett minisztereket igényeik szerint segítették hivatalba lépésüket követően, felmentésükről mégis a Magyar Közlönyből értesültek.

Ez az új módi, ilyen az új hatalom - jegyezte meg.

Hozzátette: az ország szempontjából sokkal fontosabb, hogy a pénteken éjszaka megjelent határozat nem rendelkezik az új közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, így jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem. Ilyenre 1990, azaz a valódi rendszerváltoztatás óta nem volt példa - jegyezte meg.

"Bár a kormányzás felelőssége már nem a miénk, de a közigazgatási döntések vélhetően ezután sem a Facebookon születnek majd, ezért lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését" - zárta állásfoglalását a fideszes politikus.

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.

Dancsó Péter cége tavaly több mint 56 millió forintos profitot termelt, ami jókora növekedés az előző évhez képest.

The World Health Organization chief is due to speak shortly after it declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency.

