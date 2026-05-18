Gulyás Gergely: ilyenre 1990 óta nem volt példa

Gulyás Gergely hétfőn a Facebook-oldalán rámutatott: a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök május 15-én, nem sokkal éjfél előtt felmentette a minisztériumok közigazgatási államtitkárait.

Kiemelte: bár a közigazgatási államtitkárok érdemben működtek együtt az átadás-átvételi eljárás lebonyolításában, valamint az újonnan kinevezett minisztereket igényeik szerint segítették hivatalba lépésüket követően, felmentésükről mégis a Magyar Közlönyből értesültek.

Ez az új módi, ilyen az új hatalom - jegyezte meg.

Hozzátette: az ország szempontjából sokkal fontosabb, hogy a pénteken éjszaka megjelent határozat nem rendelkezik az új közigazgatási államtitkárok kinevezéséről, így jelenleg három napja nincs államtitkári szakmai irányítása egyetlen minisztériumnak sem. Ilyenre 1990, azaz a valódi rendszerváltoztatás óta nem volt példa - jegyezte meg.

"Bár a kormányzás felelőssége már nem a miénk, de a közigazgatási döntések vélhetően ezután sem a Facebookon születnek majd, ezért lassan ideje lenne kezdeményezni a köztársasági elnöknél a közigazgatási államtitkárok kinevezését" - zárta állásfoglalását a fideszes politikus.