Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Rejtett fegyverarzenálra bukkantak, fegyverfutár lehetett a férfi – fotó

Az M5-ös autópályán még rutinellenőrzésnek indult, majd egy szúrós szag, egy menekülő sofőr és egy rejtett fegyverarzenál miatt pillanatok alatt akciófilmbe illő jelenetté fajult az intézkedés.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópálya tengelysúlymérő-állomásánál ellenőriztek egy török kamiont, amely alumínium profilokat szállított Törökországból Németországba. A járőrök a rutinellenőrzéskor a járműszerelvény mellett a vezetőfülkét is átvizsgálták, mivel onnan erősen szúrós szag áradt. A fülkében tartott irattáskából, nejlonfóliába csomagolt, összesen bruttó 66,94 gramm súlyú, kábítószer-gyanús anyag került elő. A sofőr elismerte, hogy a csomag marihuánát tartalmaz.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, majd az egyenruhások közösen folytatták a jármű átvizsgálását. A vezetőülés alatti tárolórekesz ellenőrzésének megkezdésekor a kamion sofőrje váratlanul futásnak eredt.

A menekülés nem tartott sokáig: a járőrök néhány percen belül elfogták a férfit, visszakísérték a kamionhoz, majd folytatták a kontrollt.

Az ülés alatti rekeszből 12 darab maroklőfegyver és a hozzájuk tartozó tárak kerültek elő.

Az intézkedés alá vont férfit, a fegyvereket és a megtalált kábítószert a NAV pénzügyőrei a további intézkedés érdekében átadták a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak – derült ki a NAV fegyverfutár című közleményéből.

A hatóság Bevetési Igazgatóságának közúti jelenléte nem csak a jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó. A pénzügyőrök rendszeresen olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus pénzügyőri feladatokon.

Magyarországon mennyiségtől függetlenül tilos a kábítószer előállítása, birtoklása, terjesztése és fogyasztása. Engedély nélkül lőfegyver és lőszer sem hozható be az országba, azok illegális birtoklása pedig súlyos büntetőjogi következményekkel járhat. Az illegálisan szállított fegyverek komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért felderítésük kiemelt jelentőségű.

