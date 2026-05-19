A hősugárzó vonzotta a halottasházba a két férfit

Két férfi betört a tarnaleleszi temetőben lévő halottasházba, letépték a falról a fali hősugárzót, majd pedig hazavitték. Az Egri Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat a tolvajok ellen – írta meg a 24.hu.

Mint a cikkben olvasható, a két férfi tavaly, halottak napja idején tört be a temető halottasházának mosdójába. Az ajtót befeszítették, majd pedig leszakították a falról a hősugárzót, és az egyikük otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel húszezer forint volt, ennek nagyobb része megtérült.

A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételimunka-intézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta az elkövetőkkel szemben.