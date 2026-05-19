Elhunyt Láma Ole

Elhunyt hétfőn Láma Ole Nydahl, a nyugati buddhizmus meditációs mestere – derült ki A Tan Kapuja Buddhista Egyház Facebook-posztjából, amelyet a 24.hu vett észre.

Láma Ole munkássága sokak számára tette hozzáférhetővé a nyugati világban a tibeti buddhizmus élő hagyományát, számos könyve magyarul is megjelent.

A Koppenhágában született férfi 1969-ben, feleségével együtt Nepálban vált a 16. Gyalva Karmapa első nyugati tanítványává, majd öt évtizeden át dolgozott a buddhizmus a nyugati világgal való megismertetésén.

Láma Ole hosszú pályáján hétszáznál is több meditációs központot hozott létre a világban, többször járt Magyarországon is.