ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.08
usd:
310.25
bux:
0
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Brit és európai uniós zászló egymáson a brit uniós tagság tervezett megszűnését (Brexit) ellenző tiltakozáson a londoni parlamentnél 2019. április 10-én, amikor az Európai Bizottság gyakorlati iránymutatásokat adott ki a tagállamoknak Nagy-Britannia rendezetlen kiválásának esetére.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Vissza a klubba? Vita robbant ki a vezetőváltásra készülő brit Munkáspártban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Szappanoperába való civakodással folytatódik a brit Munkáspárt vezetőválasztási drámája, amely egyben meghatározza, ki lehet Keir Starmer utódja a kormány élén. A két fő esélyes most azon kapott össze, hogy vissza kell-e lépni az Európai Unióba.

Wes Streeting, a brit Munkáspárt vezetőváltási versenyét kiprovokáló, lemondott egészségügyi miniszter katasztrofális hibának nevezte Nagy-Britannia kilépését az EU-ból. Miközben a párton belül további híveket keres, hogy Sir Keir Starmer helyére állhasson, arról beszélt a hétvégén, hogy nem csak fokozatosan közeledni kell Brüsszelhez a vámuniós tagság és a szabad mozgás révén, de „egyszer majd” vissza kell térni „a klub tagjai” közé.

Streeting jelenlegi fő riválisa Andy Burnham manchesteri polgármester, akinek az indulás feltételeként még be kell jutnia a parlamentbe. Ezt Labour-körökben már formaságnak tekintik, mivel egy jelenlegi honatya feladta a mandátumát a javára, egy olyan választókerületben, amely stabilan munkáspárti többségű.

Burnham nemrég szintén bírálta a brexitet, de most „óvatosabb húrokat penget”. Egyrészt, hogy különbözzön ellenfelétől, másrészt annak tudatában, hogy Nigel Farage radikális jobboldali, és egyre népszerűbb Reform pártja – mely a szinte tíz évvel ezelőtti népszavazáson az unióból való kilépésre voksolt – meglepheti a választókerületben.

Burnham emberei dühösen kommentálták a riválisuknak az EU-tagság felújításáról szóló megjegyzéseit a hétvégén, jelezve: a Munkáspárt nagy pofonokat kapott az általában rá szavazó, úgynevezett vörös fal körzetekben a közelmúltbeli helyhatósági választásokon, ahol sok Reform pártbeli jelölt győzött.

A brexit kérdése annak idején a Labourt is megosztotta, de nem annyira, mint az Európa-kérdésben évtizedeken át egymást maró konzervatívokat. (A Munkáspárt vezetője a referendum idején, Jeremy Corbyn, nem volt hajlandó színt vallani.)

A The Financial Times szerint az Európai Unióba való visszatérés felmelegített ötlete vitát válthat ki a kormánypártban, hogy az segít-e egyesíteni a „haladó erőket” vagy éppenséggel növelni fogja a párt iránti ellenszenvet a régi stabil támogatói körzetekben és a szegényebb Észak-Angliában. Az pedig további kérdés, hogy Brüsszel egyáltalán engedné-e visszatérést, és milyen feltételek mellett?

A párttagság körében népszerű és „soft-baloldalinak” mondott Andy Burnham tehát

a tűzzel játszik és a potenciális miniszterelnöki posztot kockáztatja, hogy teljes mellszélességgel beáll az EU-párti szólamok mögé a nagy többséggel a távozásra szavazó körzetében.

Burnham egyik kormánybeli szövetségese, Lisa Nandy kulturális miniszter pedig feltette a kérdést: ha az EU-ba való visszatérés a cél, akkor azzal azt mondjuk-e, hogy térjünk vissza 2015-be, mert akkor minden rendben volt?

Brit politikai elemzők szerint a választók továbbra is megosztottak a brexit kérdésében, még úgy is, hogy a kilépéspártiak egy része a Munkáspártot támogatta. Sir John Curtice professzor, a brit közvélemény-kutatók doyenje megemlítette: ahol 60 százaléknál többel szavaztak a brexitre, ott legalább 40 százalékos a Reform támogatottsága. Ahol kevesebb mint 40 százalékos volt a brexitvoks, ott Farage emberei átlagban csak 10 százalékos népszerűségnek örvendenek.

Közben a két éve a Munkáspártra voksolók 27 százaléka „állt át” a Zöldekhez vagy a Liberális Demokratákhoz és további 10 százalék a Reformhoz. A szakember szerint ez azt jelenti, hogy hiába célozta meg a Munkáspárt 2024-ben a kilépéspárti, de munkásosztálybeli szavazókat, a támogatói bázisa jobbára az EU-tagság pártján áll. Ez viszont ellentmond annak, hogy Andy Burnham szavazatveszteséget kockáztatna a csatlakozáspárti retorikával.

Nigel Farage közben Burhnham ama korábbi kijelentését lobogtatja majd, hogy „reméli, hogy még az ő élete során visszatér az ország az unióba”. A kérdés most az, hogy a szóban forgó egyetlen választókerületben, amely eldöntheti a brit kormányfői poszt sorsát, változott-e az emberek véleménye az EU-tagságról?

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Vissza a klubba? Vita robbant ki a vezetőváltásra készülő brit Munkáspártban

brexit

nagy-britannia

munkáspárt

nigel farage

keir starmer

wes streeting

andy burnham

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt támadta. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)

A Pénzcentrum 2026. május 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 20:11
Súlyos jelzés az Abu-Dzabi atomerőmű elleni támadás
2026. május 18. 14:13
Ismét ezrek tüntettek Csehországban a közmédia függetlenségéért
×
×