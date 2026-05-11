João Cancelo világrekorder lett

1994 májusában született játékos még 2014-ben, hazájában, a Benficával nyerte az első bajnoki címét. A legerősebb bajnokságokat tekintve először olasz bajnok lett a Juventusszal (2018–2019).

Ezután három Premier League-trófeát nyert a Manchester City tagjaként (2020–2021, 2021–2022, 2022–2023), de utóbbi idényben nyert egy német bajnoki címet is, miután a tavaszt kölcsönjátékosként a Bayern Münchennél töltötte.

A 2023–2024-es idényt a Barcelonában játszotta le, akkor nem nyert bajnoki címet, mint ahogyan Szaúd-Arábiában, az el-Hilallal sem. Utóbbit tekintve: még...

Ugyanis a 2025–2026-os idényben játszott ott két meccset, tehát, ha a szezon végéig az el-Hilal behozná az el-Naszr most a vesztett pontokat tekintve kétpontos előnyét, Cancelo a pályafutása során egy hatodik ország bajnoka lenne.

De vissza ahhoz a szenzációhoz, hogy az öt nagy bajnokságból négyet már legalább egyszer megnyert: számos rendkívüli játékos nyert már bajnoki címet az öt legerősebb bajnokság közül háromban, de négyig egyikük sem jutott.

David Beckham járt ehhez a legközelebb, Angliában (Manchester United), Spanyolországban (Real Madrid) és Franciaországban (PSG) is nyert, ellenben az AC Milannál nem sikerült megnyernie a Serie A-t.

Cristiano Ronaldo (Manchester United), Spanyolországban (Real Madrid) és Olaszországban (Juventus) is diadalmaskodott, de nem játszott sem francia, sem német klubban – következésképpen nem is nyerhetett ott.

Zlatan Ibrahimovic Spanyolországban (Barcelona), Olaszországban (Internazionale, AC Milan) és Franciaországban (PSG) is nagy sikereket ért el. A Manchester Unitedhez csatlakozva nyert Ligakupát és Európa-ligát is, de a Premier League-et nem.

Három nagy országban is bajnoki címet nyert még többek között Thierry Henry, Kingsley Coman, Daniel Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira és Claude Makelélé.