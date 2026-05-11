Rashford maradna a Barcelonánál – de nem varázsló

Marcus Rashford bevallotta, hogy szívesen meghosszabbítaná a Barcelonánál töltött időszakát, mivel közeledik kölcsönszerződésének vége. A 28 éves játékos gyermekkori álmát valósította meg, amikor tavaly nyáron a katalán klubhoz igazolt.

A Manchester United akkor beleegyezett, hogy kölcsönadja Rashfordot a Barcelonának, miután a katalánok felajánlották, hogy teljes egészében kifizetik a fizetését, és 30 millió eurós opciót kínáltak a végleges megvásárlására.

A Unitednek nem áll szándékában visszaszerezni saját nevelésű játékosát az első csapat keretébe, és bízik benne, hogy a nyári átigazolási időszakban találnak majd kérőt, még akkor is, ha a Barcelona nem él az opciójával.

Rashford (eddig) 14 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott a Camp Nouban töltött szezonjában, ennek ellenére a klub anyagi gondjai miatt kétséges, hogy maradhat-e. A Barcelona sokallja mind a kivásárlási záradékot, mind a játékos fizetési igényét, vagy csökkenteni akarja a vételi árat, vagy újabb kölcsönszerződést javasol majd a nyáron.

A vasárnapi, Real Madrid elleni győzelem után az angol csatárt a jövőjéről faggatták az újságírók: „Nem tudom. Nem vagyok varázsló, de ha az lennék, maradnék. Majd meglátjuk” – mondta a vegyeszónában.

Rashfordtól azt is megkérdezték, hogy mit gondol a Barcelonában töltött szezonjáról általánosságban. Így folytatta: „Nagyon jó. Azért jöttem ide, hogy nyerjek. Annyi dolgot akarok megnyerni, amennyit csak tudok.”