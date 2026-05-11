ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.55
usd:
302.05
bux:
133990.68
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2020. április 21-én közreadott, január 30-án készült kép a barcelonai Camp Nou stadionról. A spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelona bejelentette, hogy története során először eladja a stadionja, a Camp Nou elnevezésének jogát a 2020/21 idényre. A klub alapítványa a befolyó összeget a koronavírus-járvány elleni harcra fogja fordítani. Azt kikötötték, hogy a stadion új nevében szerepelnie kell a Camp Nou szavaknak is.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

Rashford maradna a Barcelonánál – de nem varázsló

Infostart

Marcus Rashford góllal járult az el Clásico megnyeréséhez, első légiós-idényében spanyol bajnok lett. Szívesen maradna a Barcelonánál, de a jövője egyelőre bizonytalan.

Marcus Rashford bevallotta, hogy szívesen meghosszabbítaná a Barcelonánál töltött időszakát, mivel közeledik kölcsönszerződésének vége. A 28 éves játékos gyermekkori álmát valósította meg, amikor tavaly nyáron a katalán klubhoz igazolt.

A Manchester United akkor beleegyezett, hogy kölcsönadja Rashfordot a Barcelonának, miután a katalánok felajánlották, hogy teljes egészében kifizetik a fizetését, és 30 millió eurós opciót kínáltak a végleges megvásárlására.

A Unitednek nem áll szándékában visszaszerezni saját nevelésű játékosát az első csapat keretébe, és bízik benne, hogy a nyári átigazolási időszakban találnak majd kérőt, még akkor is, ha a Barcelona nem él az opciójával.

Rashford (eddig) 14 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott a Camp Nouban töltött szezonjában, ennek ellenére a klub anyagi gondjai miatt kétséges, hogy maradhat-e. A Barcelona sokallja mind a kivásárlási záradékot, mind a játékos fizetési igényét, vagy csökkenteni akarja a vételi árat, vagy újabb kölcsönszerződést javasol majd a nyáron.

A vasárnapi, Real Madrid elleni győzelem után az angol csatárt a jövőjéről faggatták az újságírók: „Nem tudom. Nem vagyok varázsló, de ha az lennék, maradnék. Majd meglátjuk” – mondta a vegyeszónában.

Rashfordtól azt is megkérdezték, hogy mit gondol a Barcelonában töltött szezonjáról általánosságban. Így folytatta: „Nagyon jó. Azért jöttem ide, hogy nyerjek. Annyi dolgot akarok megnyerni, amennyit csak tudok.”

Kezdőlap    Sport    Rashford maradna a Barcelonánál – de nem varázsló

la liga

fc barcelona

marcus rashford

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Gyengüléssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben azt követően, hogy a múlt héten többéves csúcsokat ostromolt a magyar deviza. Elsősorban a nemzetközi hangulat romlása tett be a forintnak, a közel-keleti háború kapcsán megint rossz híreket kaptak a befektetők, ami miatt a dollár erősödésnek indult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere

Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere

Gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségre épülő, korszerű oktatási rendszert ígért hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 12:15
A Premier League történetének legfontosabb VAR-döntésével sokat nyert az Arsenal
2026. május 11. 10:02
Egy kis brit és portugál foci lesz ma a biciklizés mellett élőben – sport a tévében
×
×