2026. május 11. hétfő Ferenc
Nyitókép: Pixabay

Megvan a vád a tiszás aktivistákra támadó férfi ellen

Infostart / MTI

Közösség tagja elleni erőszak kísérlete miatt az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az áprilisi országgyűlési választást megelőző kampány során közterületen pultozó pártaktivistákra támadt Budapesten – közölte a Fővárosi Főügyészség.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint pártfogó felügyeletet indítványoz egy 56 éves férfival szemben, aki az egyik, az ez évi országgyűlési választáson induló párt önkénteseit erőszakkal akarta rávenni arra, hogy elmenjenek egy közterületről.

A vádirat szerint a férfi 2025. március 27-én a délutáni órákban, a XX. kerületben odament egy párt aktivistáihoz, akik egy általuk felállított kampánypultnál épp aláírást gyűjtöttek a férfi által üzemeltetett üzletsor előtti járdaszakaszon. A vádlott a kezdetektől erőszakosan, hangosan és trágár módon nyilvánult meg azért, hogy ideológiai nézetkülönbsége miatt elérje az aktivisták távozását.

Ennek során megfogta és odébb lökte a pultot, majd abba később bele is rúgott, miközben szitkozódott, és folyamatosan fenyegette a sértetteket. Az elkövető agresszív fellépése ellenére az aktivisták nem mentek el, azonban rendőri segítséget kértek. A vádlottal szemben a járőrök még a helyszínen intézkedtek – ismertették.

A bűncselekményeket beismerő és megbánást kifejező férfit 4 rendbeli közösség tagja elleni erőszak kísérletével vádolták meg. A felfüggesztett börtönbüntetés és a pártfogó felügyelet elrendelése mellett csoportos vagy közösségi foglalkozáson való részvételre is kötelezné a férfit az ügyészség.

Korábbi sajtóhírek szerint a Tisza Párt aktivistáival szemben lépett fel agresszívan a vádlott.

Kapitány István a parlamenti bizottság előtt: marad a lakossági rezsicsökkentés, nem válunk le teljesen az orosz energiáról

A gazdasági és energetikai miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte bizottsági meghallgatásán. Külön megemlítette a Paks 2 beruházást. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak – hangsúlyozta. Lesz külön turisztikai államtitkárság. A bizottság többsége megszavazta: alkalmasnak találja miniszternek.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
 

Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot

Hétfő délelőtt 10 órakor elkezdődött Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. A leendő miniszter kritizálta az előző kormány katonákhoz, honvédelemhez való hozzáállását, bejelentette, hogy nem küldünk katonákat sem Ukrajnába, sem Csádba, nem állítják vissza a sorkatonaságot sem. Élőben tudósítunk az eseményről, cikkünk folyamatosan frissül.

Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből

Vitézy Dávid a Közlekedési és Beruházási Bizottság előtti miniszterjelölti meghallgatásán ismertette a formálódó tárca legfontosabb céljait.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

