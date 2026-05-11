ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.47
usd:
301.75
bux:
134265.27
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szabadlábra helyezik Thaiföld korábbi miniszterelnökét, Takszin Sinavatrát.
Nyitókép: TNP/Arnun Chonmahatrakool/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images

Szabadlábra helyezték a korábbi thaiföldi miniszterelnököt

Infostart / MTI

Takszin Sinavatrát 2006-ban katonai puccsal távolítottak el a délkelet-ázsiai ország éléről, majd 2008-ban emigrált. Tavaly szeptemberben kellett börtönbe vonulnia.

Feltételesen szabadlábra helyezték Thaiföld bebörtönzött korábbi miniszterelnökét, Takszin Sinavatrát, akit hatalommal való visszaélés és korrupciós vádak miatt ítéltek börtönbüntetésre. A 76 éves milliárdos üzletembert a bangkoki Klong Prem börtönből kilépve családtagjai mellett ünneplő tömeg fogadta.

Újságírói kérdésre, hogy hogy érzi magát, azt válaszolta, megkönnyebbült. „Téli álmot aludtam. Már semmire sem emlékszem” – tette hozzá.

Takszin Sinavatra, akit 2006-ban katonai puccsal távolítottak el a délkelet-ázsiai ország éléről, 2008-ban emigrált, hogy elkerülje a nyolc évi börtönbüntetést, amit a bíróság a 2001 és 2006 közötti miniszterelnöksége alatt elkövetett hatalommal való visszaélés, és korrupciós ügyek miatt szabott ki rá. 2023-ban tért haza, de egyetlen éjszakát sem töltött börtönben, mert szívproblémái miatt egyenesen kórházba szállították.

X. Ráma király később megrendült egészségi állapota miatt királyi kegyelemben részesítette Takszin Sinavatrát, és elrendelte letöltendő börtönbüntetésének egy évre mérséklését.

Takszin Sinavatra hat hónapig kórházban maradt, mielőtt feltételesen szabadlábra helyezték, de a legfelsőbb bíróság ezt követően azt állapította meg, hogy

szükségtelenül húzták kórházi tartózkodásának idejét, ezért 2025 szeptemberében mégis börtönbe kellett vonulnia.

A Sinavatra család évtizedekig nagy befolyással bírt a thaiföldi belpolitikában. Takszin lánya, Paetongtarn Sinavatra 2024-ben lett miniszterelnök, de alig egy évvel később alkotmányos etikai indokok alapján eltávolították pozíciójából. A 2026. februári előre hozott választásokon, amelyet Anutin Csarnvirakul jelenlegi miniszterelnök pártja, a monarchista Thai Büszkeség Párt nyert meg, a volt kormányfő pártja, a Pheu Thai mindössze 76 mandátumhoz jutott az 500 tagú törvényhozásban.

Kezdőlap    Külföld    Szabadlábra helyezték a korábbi thaiföldi miniszterelnököt

szabadlábra helyezés

miniszterelnök

thaiföld

takszin sinavatra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni
Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására – mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán Budapesten hétfőn.
 

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Gyengüléssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben azt követően, hogy a múlt héten többéves csúcsokat ostromolt a magyar deviza. Elsősorban a nemzetközi hangulat romlása tett be a forintnak, a közel-keleti háború kapcsán megint rossz híreket kaptak a befektetők, ami miatt a dollár erősödésnek indult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Színt vallott Havas Henrik: ennyi nyugdíjat kap havonta a legendás tévés 2026-ban

Színt vallott Havas Henrik: ennyi nyugdíjat kap havonta a legendás tévés 2026-ban

A magyar nyugdíjrendszer egyenlőtlenségeiről és a Tisza-kormány tervezett nyugdíjintézkedéseiről is beszélt egyik legutóbbi podcastjében Havas Henrik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Risk to public is low,' officials say in update on hantavirus ship passengers returning to US

'Risk to public is low,' officials say in update on hantavirus ship passengers returning to US

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 16:25
Amerikai tengeralattjáró tűnt fel Gibraltárnál – beindultak a találgatások, hogy mire készülhet Donald Trump
2026. május 11. 15:40
Ukrajna egy csomagot küldene Budapestre
×
×