Szabadlábra helyezték a korábbi thaiföldi miniszterelnököt

Feltételesen szabadlábra helyezték Thaiföld bebörtönzött korábbi miniszterelnökét, Takszin Sinavatrát, akit hatalommal való visszaélés és korrupciós vádak miatt ítéltek börtönbüntetésre. A 76 éves milliárdos üzletembert a bangkoki Klong Prem börtönből kilépve családtagjai mellett ünneplő tömeg fogadta.

Újságírói kérdésre, hogy hogy érzi magát, azt válaszolta, megkönnyebbült. „Téli álmot aludtam. Már semmire sem emlékszem” – tette hozzá.

Takszin Sinavatra, akit 2006-ban katonai puccsal távolítottak el a délkelet-ázsiai ország éléről, 2008-ban emigrált, hogy elkerülje a nyolc évi börtönbüntetést, amit a bíróság a 2001 és 2006 közötti miniszterelnöksége alatt elkövetett hatalommal való visszaélés, és korrupciós ügyek miatt szabott ki rá. 2023-ban tért haza, de egyetlen éjszakát sem töltött börtönben, mert szívproblémái miatt egyenesen kórházba szállították.

X. Ráma király később megrendült egészségi állapota miatt királyi kegyelemben részesítette Takszin Sinavatrát, és elrendelte letöltendő börtönbüntetésének egy évre mérséklését.

Takszin Sinavatra hat hónapig kórházban maradt, mielőtt feltételesen szabadlábra helyezték, de a legfelsőbb bíróság ezt követően azt állapította meg, hogy

szükségtelenül húzták kórházi tartózkodásának idejét, ezért 2025 szeptemberében mégis börtönbe kellett vonulnia.

A Sinavatra család évtizedekig nagy befolyással bírt a thaiföldi belpolitikában. Takszin lánya, Paetongtarn Sinavatra 2024-ben lett miniszterelnök, de alig egy évvel később alkotmányos etikai indokok alapján eltávolították pozíciójából. A 2026. februári előre hozott választásokon, amelyet Anutin Csarnvirakul jelenlegi miniszterelnök pártja, a monarchista Thai Büszkeség Párt nyert meg, a volt kormányfő pártja, a Pheu Thai mindössze 76 mandátumhoz jutott az 500 tagú törvényhozásban.