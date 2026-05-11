Infostart.hu
2026. május 11. hétfő
hacker phishing scam during coronavirus pandemic cyber security concept
Nyitókép: thomaguery/Getty Images

Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy jordán férfi

Infostart / MTI

Az elkövető több mint háromszáz esetben 721 415 dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni. Vásárlásokat, foglalásokat intézett, melyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.

Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy kiemelt ügyfél kártyaadatainak felhasználásával egy jordán férfi, aki 308 esetben több mint 721 ezer dollár értékben kísérelt meg online visszaéléseket. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján közölte: egy amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályánál az FBI magyar kirendeltségén keresztül, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket, ezért információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indítottak büntetőeljárást.

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes vásárlásokat, foglalásokat intézett, melyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg. A nyomozás során az is egyértelművé vált, hogy a jogellenes vásárlások nagy része egy nemzetközi szállásközvetítő weboldalon zajlott.

A csalások alkalmával használt IP- és e-mail címek magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek.

A nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.

Innentől hamar eljutottak a budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkező 27 éves jordán férfihoz, akit a nyomozók a KR NNI bevetési egységével közösen május 6-án fogtak el. A házkutatás során lefoglalták a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is. Előbbiekről folyik az adatmentés, míg utóbbiakat szakértők vizsgálják.

A nyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként. Ezután őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt – olvasható a rendőrség közleményében.

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) Országos Képviseleti Tanácsa sürgős intézkedéseket vár az új kormánytól az idősek helyzetének javítása érdekében. A szervezet szerint a nyugdíjak folyamatos értékvesztése, a bér-nyugdíj olló nyílása, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés azonnali beavatkozást igényel. A NYOK többek között az intézményes érdekegyeztetés helyreállítását, többéves nyugdíjkorrekciós programot, igazságos indexálást és az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását javasolja. Az ernyőszervezet hangsúlyozza: szakmai partnerként kész részt venni a munkában, és elvárja, hogy az időseket érintő döntések az országos nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben szülessenek meg.

A legtöbben cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, pedig a világ leghalálosabb állata egészen máshol keresendő.

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

